شهروندان کرجی روزهای پایانی سال مشکل نقدینگی ندارند

مهدی مهرور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اقدامات صورت گرفته برای استقبالی شایسته از ایام نوروز خدمت رسانی بهینه به همشهریان کرجی در این ایام گفت: طی جلسات متعددی که در خصوص بررسی اقدامات و ارائه خدمات به مسافران نوروزی و شهروندان کرجی در روزهای پایانی سال و ایام نوروز برگزار شده، کلیه موارد خدمت رسانی بهینه بررسی و راهکارهای لازم ارائه و هدفمند شده است.

وی افزود: هماهنگی های لازم با کلیه نهادها و دستگاهها به عمل آمده و همه نهادها توان و انرژی خود برای خدمت رسانی مطلوب در این ایام را به کار گرفته اند.

وی گفت: در جلسات ستاد تسهیلات نوروزی و شورای بانک های شهرستان کرج، به تمامی بانک های کرج ابلاغ شده تا با تشکیل تیم های بازرسی ویژه کلیه دستگاه های خودپرداز سطح شهر بازدید شده و نواقص و مشکلات احتمالی کارشناسی و برطرف شود.

مهرور تصریح کرد: تا کنون تقریبا همه دستگاه های ATM کرج کنترل شده و همه آنها آمادگی کامل برای خدمت رسانی به شهروندان در روزهای پایانی سال و ایام نوروز را دارند و شهروندان کرجی به هیچ وجه مشکل نقدینگی ندارند.

وی گفت: تلاش شده همه بانک ها پول نو در حد نیاز در اختیار داشته باشند تا شهروندان برای تهیه پول نو مجبور نباشند به بازار سیاه مراجعه کنند.