99 نفر به واحد پیشگیری از اعتیاد بهزیستی رباط کریم ارجاع داده شدند

ماندانا سنایی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اورژانس اجتماعی 110 مورد تماس مربوط به اختلافات خانوادگی در سال جاری داشته است، اظهار داشت: 61 مورد از این تماس ها منجر به بازدید از منزل شد که 42 مورد آن به مراکز مشاوره، دادگاه و روانپزشک ارجاع داده شد.

وی پاسخ به 43 مورد تماس در زمینه مشاوره تحصیلی را از دیگر نتایج اقدامات مربوط به تماس های خط 123 اورژانس اجتماعی اعلام کرد و افزود: 18 مورد از تماس های فوق از طریق تلفن پاسخ داده شد و 25 مورد آن به سایر مراکز مشاوره ارجاع داده شد.

این مسئول با اشاره به 18 تماس در زمینه مشکلات اعصاب و روان ادامه داد: سه مورد از تماس های فوق منجر به بازدید از منزل شد و 15 مورد دیگر آن به سایر مراکز بهزیستی و روانپزشکی فرستاده شد.

مسئول اورژانس اجتماعی شهرستان رباط کریم دریافت پنج تماس در زمینه سالمندان رها شده را از دیگر نتایج اقدامات مربوط به تماسهای خط 123 اورژانس اجتماعی دانست و افزود: با همکاری نیروی انتظامی چهار سالمند را به خانواده بازگردانده و یک مورد باقی مانده با حکم قضایی به خانه سالمندان تحویل داده شد.

وی اصلی ترین وظیفه این واحد را مشاوره رایگان به شهروندان و بررسی علل وقوع آسیبهای اجتماعی دانست و گفت: هرچقدر بتوان در راستای کاهش مشکلات اجتماعی قدم برداشت به همان میزان نیز می توان از بروز آسیبها جلوگیری کرد.

