جدیدترین اقدامات تعیین حداقل دستمزد 91/ نرخ تورم پایان بهمن استعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر عبدالرضا شیخ الاسلامی عصر امروز در حاشیه مراسم اعطای کارت اعتباری 230 هزار کارگر و 72 کارگر نمونه کشوری در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در ارتباط با جدیدترین برنامه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان نماینده دولت برای تعیین حدقل دستمزد سال آینده کارگران گفت: تصمیم گیری در خصوص این موضوع برعهده کارگران و کارفرمایان به عنوان شرکای اجتماعی است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه طی روزهای گذشته رایزنی هایی در این خصوص صورت گرفت اظهار داشت: به صورت کلی اگر دو گروه کارگر و کارفرما در مسئله تعیین حداقل دستمزد توافق کنند ما به عنوان نماینده دولت نظرات آنها را تایید خواهیم کرد.

شیخ الاسلامی در پاسخ به سئوال دیگری خبرنگار مهر در زمینه وضعیت استعلام نرخ تورم پایان بهمن ماه برای طرح در جلسات تعیین دستمزد بیان داشت: وزارتخانه به عنوان نماینده دولت نرخ های رسمی و غیر رسمی مختلفی را برای بررسی جمع آوری و استعلام کرده است.

وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی با تاکید بر اینکه هر چه در شورای عالی کار به تصویب برسد همان ملاک عمل خواهد بود در پاسخ سئوال دیگری خبرنگار مهر مبنی بر اینکه در جلسات شورای عالی کار آیا به نرخ تورم بانک مرکزی استناد خواهد شد و یا مرکز آمار ایران ، گفت: تمام نرخ هایی را که مراکز تولید آمار ارائه می کنند را در اختیار داریم و آنها را در جلسات شورای عالی کار بررسی خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه نرخ تورخ پایان بهمن ماه سال جاری هم اکنون در اختیار شورای عالی کار است افزود: به زودی گزارشات مربوط به تحقق اشتغالزایی 2.5 میلیون نفری در سال جاری نیز از سوی وزیر تعاون ، کار و رفاه اجتماعی نیز ارائه خواهد شد.