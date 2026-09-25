تشکر سرپرست ستاد امر به معروف از سخنرانی پزشکیان در سازمان ملل

به گزارش خبرگزاری مهر، پیام سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور به مناسبت سخنرانی رئیس جمهور محترم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل منتشر شد.
متن پیام به شرح ذیل است:
بسمالله الرحمن الرحیم
جناب آقای دکتر مسعود پزشکیان
سلام علیکم
سخنرانی جنابعالی در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، جلوهای شایسته از اقتدار در کلام، عزت در موضع و صراحت در دفاع از حقیقت و حقوق ملت ایران بود؛ سخنانی که در آن، تریبون جمهوری اسلامی ایران به فرصتی برای بیان صریح واقعیتهایی تبدیل شد که سالهاست در هیاهوی قدرت و سیاست، تلاش شده از برابر افکار عمومی جهان پنهان بماند.
یادآوری جنایات و تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ملت ایران و بیان مظالمی که بر مردم بیگناه این سرزمین تحمیل شد، نشان داد که دیپلماسی عزتمندانه میتواند در عین حفظ منطق گفتوگو، بر اصول، استقلال و حقوق ملت ایران ایستادگی کند.
اشاره صریح به مسئله فلسطین و رنج مردم مظلوم غزه نیز، صدای انسانی و عدالتخواهانه ملتی بود که مسئله فلسطین را نه یک موضوع سیاسی مقطعی، بلکه مسئلهای عمیقاً انسانی و اخلاقی میداند؛ مسئلهای که وجدانهای بیدار جهان همچنان در برابر آن مسئولاند.
همچنین یادآوری جنایت تروریستی علیه رهبر معظم انقلاب اسلامی و اشاره به مظلومیت کودکان بیگناه میناب و لامرد، بخشی از حقیقت تلخ جنگی بود که قربانیان آن تنها در میدانهای نبرد نبودند؛ بلکه خانوادهها، کودکان و مردم عادی نیز بهای تجاوز و خشونت را پرداختند.
در این میان، آنچه بیش از همه در سخنان جنابعالی جلوه داشت، این بود که صدای رئیسجمهور، صدای ملتی بود که در میدان ایستاده است؛ صدای مردمی مسئولیتپذیر، مقاوم و مبعوثشده برای ایستادگی در برابر ظلم و دفاع از کرامت انسانی.
بیتردید، بیان چنین مواضعی در مهمترین تریبون بینالمللی جهان، در زمانی که افکار عمومی جهانی بیش از همیشه نیازمند شنیدن روایت ملتهای مستقل است، اقدامی شایسته تقدیر است.
از این رو، ضمن قدردانی و تشکر صمیمانه از جنابعالی، توفیق روزافزون شما را در پاسداری از منافع ملی، دفاع از عزت و استقلال جمهوری اسلامی ایران و بیان حقیقت در عرصه بینالمللی از خداوند متعال مسئلت دارم.
والسلام علیکم و رحمهالله و برکاته
محمد حسین طاهری آکردی
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور
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