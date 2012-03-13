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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۴۰

فرهادی نیا در گفتگو با مهر:

شهرستان کوهرنگ آماده پذیرایی از مسافران است

شهرستان کوهرنگ آماده پذیرایی از مسافران است

شهرکرد - خبرگزاری مهر: بخشدار مرکزی کوهرنگ گفت: شهرستان کوهرنگ آماده پذیرایی از مسافران و گردشگران است.

ستار فرهادی نیا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان کوهرنگ یکی از شهرستانهای توریستی کشور است و هم اکنون آماده پذیرایی از میهمانان نوروزی است.

وی بیان داشت:  شهرستان کوهرنگ با داشتن مناظر طبیعی و آبشارهای زیبا یکی از مناطق بکر برای گذراندن ایام عید نوروز است.

بخشدار مرکزی کوهرنگ تاکید کرد: هم اکنون این شهرستان دارای سه هتل مجهز است و نزدیکی هتل ها به مناطق گردشگری این شهرستان یکی از امتیازهای ویژه این منطقه است.

وی، دشت لاله های واژگون، آبشار شیخ علیخان، چشمه دیمه، آبشار تونل کوهرنگ و... از مناطق زیبایی گردشگری این شهرستان عنوان کرد و بیان داشت: هم اکنون با نزدیک شدن به بهار زیبایی های این مناطق لحضه به لحظه زیباتر می شود.

کد مطلب 1559474

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