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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۱۹:۲۱

کتاب "شعله های عاشق" یادنامه شهدای نیر رونمائی شد

کتاب "شعله های عاشق" یادنامه شهدای نیر رونمائی شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: کتاب "شعله های عاشق" یادنامه شهدای شهرستان نیر در اردبیل رونمائی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این کتاب به زندگینامه شهدای شهرستان نیر همراه با خاطرات وصایای آنها پرداخته است.

کتاب شعله های عاشق توسط رقیه صادقی نیری گردآوری و با حمایت اداره کل بیناد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل به چاپ رسیده است.

مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل بعد از ظهر سه شنبه در مراسم رونمائی این کتاب در شهرستان نیر عنوان کرد: این کتاب بعد از کتاب وضو با خاک خاطرات آزاده عبدالله محمدی دومین کتابی است که توسط بیناد در سالجاری چاپ و منتشر می شود.

میرودود سید شنوا از چاپ 36 عنوان کتاب در بیناد شهید استان خبر داد و افزود: چهار کتاب نیز در دست چاپ قرار دارد که در سال آینده رونمائی می شود.

وی تولید و نشر کتابهای مربوط به فرهنگ ایثار و شهادت را در کنار رسیدگی به امور خانواده شهدا و ایثارگران از اهداف اصلی بیناد شهید دانست و اضافه کرد: هر چه تعداد تولید و نشر محصولات فرهنگی و ارزشمند افزایش یابد یک گام در جهت حفظ و پایداری فرهنگ عظیم ایثار و شهادت جلو افتاده ایم.

کد مطلب 1559573

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