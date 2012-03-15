30 تن انواع مواد مخدر در خراسان جنوبی کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم احمد علی گودرزی پیش از ظهر پنج شنبه در نشست خبری اظهارداشت: کشفیات مواد مخدر در استان 14 درصد افزایش داشته است.

وی از دستگیری شش هزار و 463 متهم قاچاقچی در استان طی این مدت خبر داد و بیان کرد: در سال جاری 865 توزیع کننده مواد مخدر نیز در استان دستگیر شدند.

وی به توقیف 905 دستگاه خودرو که مواد مخدر در آنها جاسازی شده بود اشاره کرد و گفت: در این مدت همچنین 95 باند مواد مخدر متلاشی شد که نسبت به سال گذشته 13 درصد افزایش داشته است.

کاهش 12 درصدی سرقت در خراسان جنوبی

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی با بیان اینکه سرقت مسلحانه، راهزنی، سرقت طلا فروشی، بانک و گروگان گیری در این استان صفر است، ادامه داد: سرقت های مهم نیز در استان از جمله سرقت مغازه و منزل 28 درصد نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.

گودرزی بیان داشت: مجموع سرقت های صورت گرفته در استان 12 درصد کاهش یافته است.

وی با بیان اینکه 80 درصد سرقت ها در استان کشف شده، اظهارکرد: در سال جاری 46 مورد سرقت در خراسان جنوبی کشف شده است.

وی از افزایش 36 درصدی سرقت اتومبیل در استان طی سال جاری خبر داد و اضافه کرد: خراسان جنوبی از استانهای امن کشور است.

فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری تا کنون چهار هزار و 65 دستگاه ماهواره در استان جمع آوری شده که نسبت به سال گذشته 83 درصد افزایش کشف را در این زمینه داشته ایم.

دستگیری 22 اخلالگر امنیت چهارشنبه آخر سال در استان

گودرزی همچنین در خصوص برگزاری مراسم چهارشنبه سوری در استان نیز بیان داشت: در این روز از تمام ظرفیت پلیس استان استفاده شده و با کمترین تنشی این مراسم را در استان پشت سر گذاشتیم.

وی افزود: در مراسم چهارشنبه سوری امسال 22 متهم که برای شهروندان مزاحمت ایجاد کرده بودند را دستگیر و به مقامات قضائی معرفی کردیم.

گودرزی از کشف بیش از 30 هزار مواد محترقه در استان خبر داد و یادآورشد: در مراسم امسال با امنیتی که ایجاد شد و همکاری مردم تنها یک مجروح در استان داشته ایم.