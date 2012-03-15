تیم تکواندو سایپا مقتدرانه قهرمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در پایان این دوره از مسابقات تیم سایپا با غلبه بر حریفان خود با اقتدار بر سکوی نخست ایستاد، تیم خودران وفا نائب قهرمان شد و تیم مازندران به کسب مقام سومی رضایت داد.



تیم سایپا را در این دوره از مسابقات فاطمه نعمتی، راحله آسمانی، سهیلا سیاحی، سمانه ششپری، ویدا احود پور، آتوسا فرهمند، ندا فرهود، فاطمه ملکی، صدیقه کرد منجیری، نگین عباس زاده، مریم شیر جهانی، سوسن حاجی پور، فاطمه خیری، عاطفه نیک آبادی، کبری خداونده، شکوفه کریمی، مرجان تاتلاری، محدثه موسوی، فاطمه روحانی و فرزانه صاحبی همراهی کردند و سرمربیگری تیم را مینو مداح، مربیگری را شهره خلج زاده و سرپرستی را مهناز قرا گوزلو بر عهده داشتند.



درخشش شنا گران البرزی در مسابقات کشوری



شنا گران استان البرز جهت شرکت در مسابقات قهرمانی کشور عازم شیراز شدند و توانستند در این دوره از مسابقات در خشش قابل توجهی از خود به نمایش بگذارند.



در پایان رقابتها، در رده سنی 13 الی 14 سال، تیم البرز بعد از تیم تهران بر سکوی دوم ایستاد و تیم اصفهان مقام سومی را به خود اختصاص داد و در رده سنی 11الی 12 سال تیم تهران قهرمان شد، خراسان رضوی مقام دومی را کسب کرد و تیم البرز سوم شد.



سمانه حشمتی زاده یک مدال طلا، شش مدال نقره و هشت مدال برنز، عطیه توسل دو مدال طلا، سه مدال نقره، نیایش خدایی یک مدال طلا، دو مدال نقره و یک مدال برنز، فائزه کلانتر یک مدال طلا، 3 مدال نقره و یک مدال برنز، تینا الماسی دو مدال نقره و یک مدال برنز و ارمغان علیمرادی یک مدال برنز را در این دور از رقابت ها کسب کردند.



درخشش تیراندازان البرزی در مسابقات آزاد کشوری



یک تیم تیر اندازی از استان البرز به مسابقات قهرمانی کشور اعزام شدند و توانستند درخششهای قابل توجهی از خود به نمایش بگذارند.



تیراندازان البرزی در بخش تیمی تفنگ مقام دوم کشوری را از آن خود کردند و در بخش تیمی تپانچه نیز مقام دوم کشوری را به خود اختصاص دادند، همچنین در بخش انفرادی رشته تپانچه، مصطفی نصیری سکوی سوم کشوری را از آن خود کرد.



شنا گران برتر ساوجبلاغ معرفی شدند



یک دوره مسابقات شنا قهرمانی بانوان شهرستان ساوجبلاغ در استخر آبشار هشتگرد برگزار شد.



در این دوره از مسابقات 60 شناگر در دو گروه سنی 7 الی 17 سال با یکدیگر به رقابت پرداختند.



50متر آزاد، گروه سنی زیر 8 سال، سپیده امانی، گروه سنی زیر 10 سال، مریم ناصر زارع،گروه سنی 11 الی 12سال مهسا احمدی، گروه سنی 13 الی 14 سال یاسمن لاکائی، گروه سنی 15 الی 17 سال زهرا فدایی، 50 مترقورباغه گروه سنی زیر 8 سال رومین میرزایی گروه سنی زیر 10 سال مریم ناصر زارع مقام اول را از آن خود کردند.



نخبگان استان البرز تجلیل خواهند شد



جلسه هم اندیشی مراسم تجلیل از نخبگان استان البرز برگزار شد.



در این جلسه بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان ،دکتر علی خانی رئیس بنیاد نخبگان استان البرز، حسینی مشاور جوان استاندار و خلیلی نماینده مدیر کل ورزش و جوانان در امور جوانان حضور داشتند.



جشنواره فعالیت های اجتماعی جوانان جهت تجلیل از نخبگان جوان با همکاری اداه کل ورزش و جوانان استان البرز و بنیاد نخبگان استان 11تیر ماه همزمان با تولد حضرت علی اکبر (ع) برگزار خواهد شد.



تیم پومسه بانوان البرز قهرمان کشور شد



تیم پومسه استان البرز با ارائه عملکردی در خور و شکست مدعیان موفق به کسب مقام قهرمانی لیگ کشور برای سومین سال پیاپی دست یافت.



حضور مربی البرزی در تیم ملی تکواندو



از سوی فدراسیون تکواندو محمد رضا یاری از مربیان ارزنده استان البرز، به عنوان مربی تیم ملی نوجوانان برای شرکت در مسابقات آسیایی ویتنام انتخاب شد.



محمد رضا یاری به عنوان مدیر فنی تیم باشگاه یاری را همراهی می کرد که این باشگاه موفق شد، مقام قهرمانی در لیگ دسته یک کشور در سال جاری و صعود به لیگ برتر نوجوانان را کسب کند.



البرز بر سکوی نخست ایستاد



تیم آمادگی جسمانی بانوان استان البرز مقام نخست مسابقات کشوری را از آن خود کردند.



مسابقات آمادگی جسمانی قهرمانی کشور به میزبانی استان خوزستان برگزار شد که در پایان رقابت ها تیم البرز بر سکوی نخست ایستاد، تهران نایب قهرمان شد و تیم اصفهان مقام سومی را به خود اختصاص داد.



معصومه کهن ترای مقام اول، مرضیه حسینی مقام سوم، آذر پناهی نژاد مقام دوم، معصومه بابا پور مقام دوم، زهرا مظفری مقام اول، فرحناز فریاد مقام اول ویدا ثابت زاده مقام سوم را کسب کرده اند.