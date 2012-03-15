صبحگاه مشترک سپاه در گلزار شهدای بهشت زهرا(س)

به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم شنبه 27 اسفندماه از ساعت هشت صبح در مهدیه شهدای بهشت زهرا(س) تدارک دیده شده و با قرائت زیارت عاشورا ادامه می ‌یابد.

پایان ‌بخش این برنامه، حضور بر سر مزار پاک حاج کاظم نجفی رستگار و نثار گل و قرائت فاتحه به روان پاک این شهید خواهد بود که با همراهی خانواده محترم این سردار شهید همراه خواهد شد.

شهید حاج کاظم رستگار در عملیات بدر شربت شهادت نوشید، اما پیکر پاکش 13 سال بعد تفحص شد و در قطعه 24 گلزار شهدای بهشت زهرا(س) خاک سپرده شد.

مراسم تحویل سال نو در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم(ع)

مراسم روحانی تحویل سال نو، در بارگاه ملکوتی حضرت عبدالعظیم الحسنی(ع) با حضور انبوه زائران و مجاوران آستان مقدس برگزار می‌شود.

طبق سنت همه ساله، جمع کثیری از زائران و مجاوران بارگاه منور حضرت عبدالعظیم(ع)، از سراسر کشور به همراه خانواده های خود، در این لحظات خاص و به یادماندنی در جوار بارگاه ملکوتی حضرت سیدالکریم و امامزادگان مجاور به دعا و مناجات با پروردگار متعال پرداخته و با استعانت از انوار ملکوتی اهل بیت عصمت و طهارت علیهم‌السلام، سال جدید خویش را آغاز می کنند.

این مراسم با شکوه و معنوی از ساعت 7:30 دقیقه بامداد، حدود یک ساعت قبل از تحویل سال نو در صحن اصلی حرم مطهر آغاز می شود.

در این مراسم که روز سه شنبه اول فروردین سال 1391 برگزار می شود، پیام مقام معظم رهبری و ریاست جمهوری نیز به طور مستقیم پخش می ‌شود.

این مراسم در سایت اینترنتی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) به نشانی www.abdulazim.comبه صورت پخش مستقیم قابل مشاهده است.

دیدار چهره به چهره فرماندار پاکدشت با شهروندان برگزار شد

دیدار چهره به چهره فرماندار شهرستان پاکدشت با شهروندان این منطقه در ادامه ملاقاتهای مردمی هفته های گذشته، برگزار شد.

در این ملاقات که صبح پنجشنبه برگزار شد، تعداد کثیری از شهروندان پاکدشتی با فرماندار ملاقات کردند و بیشتر درخواستهای آنان حول محورهای اشتغال، مشکلات اجتماعی و ... بود.

فرماندار شهرستان پاکدشت در حاشیه این برنامه گفت: این دیدارها می تواند راهگشای بسیاری از مشکلات مردم بوده و باعث می شود مردم با مسئولان مشکلات را بدون واسطه درمیان بگذارند.

قربانعلی مقبلی افزود: امید است اینگونه برنامه ها در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران همچنان به قوت خود باقی بماند و مسئولان با آگاهی از مشکلات مردم تلاش خود را در راستای مرتفع کردن آن بیش از پیش کنند.

گفتنی است در این دیدارها، فرماندار پاکدشت دستور پیگیری مشکلات مطرح شده از سوی مردم را به دستگاههای مربوطه داد.