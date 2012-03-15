به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر ارتباطات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران گفت: تلاش داریم تا زمینه ارتباط مراکز استانی حوزوی خواهران را با مراکز کشوری دولتی و غیردولتی فراهم کنیم.



حجت‌الاسلام علی مولایی با اشاره به برنامه‌های سال آینده مدیریت ارتباطات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران تصریح کرد: در سال آینده تلاش خواهیم کرد تا ارتباطات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با مراکز استانی گسترش یابد.



وی با اشاره به راه‌اندازی مدیریت‌های استانی حوزه‌های علمیه خواهران در اکثر استان‌های کشور یادآور شد: نوپا بودن مدیریت‌های استانی ایجاب می‌کند که ارتباطات این مدیریت‌ها با ستاد مرکز توسعه پیدا کند.



ضرورت استفاده از ظرفیت نهاد‌ها و سازمانهای کشور در حوزه‌های علمیه خواهران



مدیر ارتباطات مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران به لزوم استفاده از ظرفیت نهاد‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی کشوری در حوزه‌های علمیه خواهران اشاره و اضافه کرد: در همین راستا لازم است زمینه‌های لازم از سوی مدیریت ارتباطات ستاد مرکز فراهم شود، از این رو این مسئله در دستور کار مدیریت ارتباطات حوزه‌های علمیه خواهران قرار گرفته است.



وی با اشاره به فعالیت‌های صورت گرفته از سوی این مدیریت در سال ۹۰، گفت: در این سال مسئولان و مدیران مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران موفق به دیدار با علمای اعلام و مراجع معظم تقلید شدند که در این دیدار‌ها ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این مرکز، از رهنمودهای مراجع تقلید استفاده شد.



مولایی با اشاره به شکل‌گیری شورای روابط عمومی مراکز حوزوی در قم اظهار داشت: تشکیل این شورا، اقدامی در راستای تعامل بیشتر میان مراکز حوزوی بود که حاصل آن را در برنامه‌های گوناگون از جمله برگزاری نمایشگاه بین‌المللی قرآن کریم شاهد بودیم.



مسابقه کتابخوانی عمره‌گزاران حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود



مدیر تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران گفت: مسابقه کتابخوانی ویژه عمره‌گزاران حوزه‌های علمیه خواهران برگزار می‌شود.



رحیمه غروی با اشاره به برنامه‌های فرهنگی پیش‌بینی‌شده ویژه عمره‌گزاران حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: کتاب‌های جرعه‌ای از صهبای حج نوشته آیت‌الله جوادی آملی، آداب سفر حج نوشته حجت‌الاسلام قاضی عسکر، مناسک عمره (به تفکیک ویژه خواهران و برادران عمره‌گزار) نوشته حجت‌الاسلام فلاح‌زاده و جرعه‌های رسالت نوشته اسحاقی منابع مسابقه کتابخوانی عمره‌گزاران حوزه‌های علمیه خواهران را تشکیل می‌دهد.



وی زمان برگزاری مسابقه از این کتب را یکشنبه ۲۰ فروردین‌ماه سال آینده ساعت 10 و 30 دقیقه ذکر کرد و ادامه داد: این مسابقه به صورت همزمان در میان کسانی که به سفر عمره اعزام خواهند شد، برگزار می‌شود.



مدیر تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران از برگزاری مسابقه پیامکی به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های عمره سال تحصیلی جاری حوزه‌های علمیه خواهران یاد کرد و افزود: بر این اساس به منظور برقراری ارتباط معنوی با متقاضیان تشرف به عمره در سال تحصیلی ۹۱-۹۰ و نیز عمره‌گزاران سال‌های گذشته، سامانه پیام کوتاه معاونت فرهنگی تربیتی مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران با شماره ۳۰۰۰۲۱۴۴۶۶ دریافت‌کننده دل‌نوشته‌ها، خاطرات کوتاه، توصیه‌ها، تجربیات و... زائران در سال‌های قبل است.



وی یادآور شد: این پیام‌های دریافتی پس از ارزیابی در فضاسازی فرهنگی هتل‌های محل اقامت در عربستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت.



برگزاری جلسات نقد مبانی اعتقادی وهابیت با حضور عمره گزاران سال‌های قبل



غروی با بیان اینکه جلساتی با حضور کار‌شناسان و عمره‌گزاران سال‌های گذشته در مدارس علمیه خواهران برگزار خواهد شد، گفت: در این جلسات ضمن آموزش احکام و بیان گزیده‌ای از شرح حال معنوی بزرگان، مبانی اعتقادی وهابیت مورد نقد قرار داده می‌شود.



مدیر تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به ارسال مقالات، آثار ادبی و اشعار از سوی عمره‌گزاران به معاونت فرهنگی تربیتی حوزه‌های علمیه خواهران اظهار داشت: پس از ارزیابی این آثار، از صاحبان آن‌ها در برنامه‌ها و همایش‌هایی که در مدینه معظمه و مکه مکرمه برگزار می‌شود، تقدیر خواهد شد.



نشست استادان داور حوزه‌های علمیه خواهران برگزار شد



نشست استادان داور تحقیقات پایانی حوزه‌های علمیه خواهران با حضور ۱۱۰ نفر از استادان شهرهای مختلف کشور برگزار شد.



مدیر امور پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران با اعلام این خبر، اظهار داشت: هدف از برگزاری این نشست یکسان‌سازی روند داوری تحقیقات پایانی بانوان طلبه، اطلاع‌رسانی به استادان داور نسبت به تغییرات انجام‌شده در فرآیند تحقیقات پایانی و استفاده از نظرات استادان در تصمیم‌سازی‌ها است.



صدیقه افشار افزود: با توجه به اینکه داوری تحقیقات پایانی طلاب در مدارس علمیه انجام می‌شود، تلاش می‌کنیم تا روند ارزیابی و داوری این تحقیقات تا حد امکان یکسان‌سازی شود و از اعمال سلیقه در دفاع از تحقیقات پایانی جلوگیری شود.



وی با اشاره به اینکه این نشست طی یک روز برگزار شد، تصریح کرد: در نشست استادان داور علاوه بر اطلاع‌رسانی در مورد فعالیت‌های معاونت پژوهش و جایگاه داوری تحقیقات پایانی در مدارس علمیه، گزارشی از آسیب‌شناسی تحقیقات پایانی ارائه شد.



مدیر امور پژوهشی حوزه‌های علمیه خواهران با اشاره به برگزاری کارگاه‌های هم‌اندیشی با حضور حجت‌الاسلام بناری افزود: این کارگاه‌ها با محورهای ضعف‌های محتوایی تحقیقات پایانی؛ علل و راهکار‌ها، داوران و داوری مطلوب و آسیب‌شناسی ضوابط و مقررات، در حیطه ستاد مرکز، مدیریت‌های استانی و مدارس علمیه خواهران برگزار شد.



وی با بیان اینکه ماحصل مباحث مطرح‌شده در این کارگاه‌ها در آئین‌نامه‌های مربوطه مورد استفاده قرار خواهد گرفت، اظهار داشت: آئین‌نامه تحقیقات پایانی، شیوه‌نامه داوری تحقیقات پایانی و شیوه‌نامه نگارش تحقیقات پایانی، آئین‌نامه‌هایی هستند که قبل از برگزاری این نشست در اختیار استادان داور قرار گرفته بود تا در این نشست به بحث و بررسی در مورد آن‌ها بپردازند.



وی این نشست را دومین نشست استادان داور تحقیقات پایانی حوزه‌های علمیه خواهران ذکر کرد و افزود: نخستین نشست استادان داور حوزه‌های علمیه خواهران در سال تحصیلی 83 - 82 برگزار شد.