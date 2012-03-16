احمد نثاری مدیر عامل موسسه انتشارات امیرکبیر در گفتگو با خبرنگار مهر رویکرد این موسسه در سال آینده را توجه بیشتر به توسعه فعالیت‌های بین‌المللی عنوان کرد و گفت: در راستای توسعه فعالیت‌های بین‌المللی موسسه انتشارات امیرکبیر، ترجمه 16 عنوان از آثار موسسه به زبان روسی را در دست داریم که از مهمترین این آثار می‌توان به مجموعه «قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب» اشاره کرد.

کشورهای اروپای شرقی و شوروی سابق را هدف گرفته‌ایم

وی ادامه داد: حضور پر رنگ در کشورهای شوروی سابق و نیز اروپا از جمله ترکیه و ایتالیا از دیگر برنامه‌های ما است که بر این اساس در روزهای آینده مصطفی رحماندوست به عنوان نماینده موسسه عازم نمایشگاه کتاب بولونیا خواهد شد و غرفه موسسه در این نمایشگاه را سرپرستی خواهد کرد.

نثاری همچنین به توسعه فعالیت‌های موسسه در حوزه نشر آثار مورد نیاز و کاربردی در جامعه اشاره کرد و گفت: موضوعاتی مانند عرفان‌های اسلامی و نیز معرفی عرفان‌های کاذب از اولویت‌های ما در نشر سال آینده است و در کنار آن تلاش داریم تا در حوزه ترجمه نیز مجموعه کتاب «نقد غرب از نگاه غرب» را با سرعت بیشتری به دست انتشار بسپاریم و در کنار آن به موضوع بیداری اسلامی نیز به عنوان یکی از اولویت‌های نشر در موسسه توجه بیشتری داشته باشیم.

انتشار 108 عنوان کتاب جیبی

مدیرعامل موسسه انتشارات امیر کبیر در بخش دیگری از این گفتگو به رویکرد توسعه کتاب‌ها و آثار قطع جیبی در این موسسه اشاره کرد و گفت: انتشار این آثار به دلیل کمک به اقتصاد نشر و مخاطب و نیز موضوعاتی مانند سهولت در انتشار، از اولیت‌های کاری موسسه در سال آینده خواهد بود.

به گفته نثاری این موسسه در سال جاری 108 عنوان کتاب در قطع جیبی منتشر کرده است که این میزان در سال قبل 104 عنوان و در سال 1388 نیز مشتمل بر 75 عنوان کتاب و در سال1387 نیز شامل 48 عنوان کتاب بوده است.

«آفرینندگان فرهنگ و تمدن ایران» 37 جلدی شد

وی همچنین از توسعه نشر آثار در حوزه دین و دفاع مقدس در این موسسه خبر داد و گفت: 37 عنوان از مجموعه آفرینندگان فرهنگ و تمدن ایران که به کوشش دکتر علی ولایتی در دست انتشار قرار دارد در سال جاری منتشر شد و انتشار این مجموعه تا 110 عنوان ادامه خواهد یافت.

نثاری همچنین از انتشار 18 عنوان اثر در قالب خلاصه رمان‌های برتر جهان و نیز 31 اثر در قالب مجموعه «جهان ما» با موضوع بیداری اسلامی و نیز 20 اثر با موضوع زندگی پیامبران و 4 اثر در قالب بازنویسی داستان‌های منظوم خبر داد.

نثاری در بخش دیگری از این گفتگواز تداوم انتشار مجموعه‌های 23 گانه فعلی و افزایش آنها در سال آینده خبر داد و گفت: ادامه انتشار مجموعه‌های صد سال شعر پارسی، متون انتقادی غرب مدرن، روایت دیگر، داستان‌های‌ خارجی، رمان‌های بزرگ دنیا، انقلاب اسلامی و اندیشه سیاسی، حکمت و دین پژوهی، پیشکسوتان حوزه تهران، موسوعه و.....از برنامه‌های موسسه در سال آینده است.

رشد شش برابری آثار حوزه کودک

مدیر عامل موسسه انتشارات امیرکبیر همچنین به موضوع تالیفات کودک و نوجوان در این موسسه اشاره کرده و گفت: در سال جاری 197 عنوان اثر کودک و نوجوان در امیرکبیر منتشر شد که این آمار نسبت به سال قبل شش برابر رشد داشته است.