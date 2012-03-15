تساوی استقلال و شاهین در پایان نیمه اول/ زمین مشکل ساز نبود!

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار فینال بیست و پنجمین دوره رقابتهای فوتبال جام حذفی باشگاه های کشور از ساعت 15 امروز پنجشنبه بین تیم های استقلال تهران و شاهین بوشهر در ورزشگاه حافظیه شیراز آغاز شد که دو تیم در پایان نیمه اول به تساوی بدون گل رضایت دادند.

در این دیدار که به قضاوت علیرضا فغانی و در حضور بیش از 15 هزار تماشاگر برگزار شد، دو تیم در پایان نیمه اول فوتبال زیبایی را به نمایش نگذاشتند به گونه ای که دروازه ها کمتر تهدید شد و بازی بیشتر در میانه های میدان در جریان بود. با این حال شاهین بوشهر در دقیقه 13 می توانست به گل برسد که ضربه مهاجم شاهین به تیر دروازه استقلال برخورد کرد.