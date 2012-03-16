چهار پروژه تقاطع غیر همسطح در کرج افتتاح می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی آقازاده در آیین بازگشایی مسیر غرب به شرق پل مطهری اظهارداشت: در حال حاضر عملیات اجرای 10 تقاطع غیر همسطح در کلانشهر کرج در حال اجرا است که طبق برنامه پیش بینی شده در سال91 چهار تقاطع غیر همسطح، حافظ، عظیمه، شهید مطهری و وحدت فردیس بهره برداری و افتتاح شود.



وی با اشاره به اینکه در گذشته خیابان شهید مطهری به دست فراموشی سپرده شده بود، افزود: در این زمینه شهرداری با حمایت شورای اسلامی شهر به منظور کاهش حجم ترافیک اقدام به احداث تقاطع غیر همسطح در این مسیر کرد.



آقازاده ادامه داد: علاوه بر این عملیات اصلاح هندسی این خیابان نیز انجام می شود.



وی با ییان اینکه، بعد از افتتاح پل مطهری کاربری پل آزادگان مشخص می شود و مفهوم خود را پیدا می کند، اضافه کرد: افتتاح این پل در سال آینده صورت می گیرد که به واسطه آن رانندگان از میدان اسبی و عظیمیه به صورت مستقبم و بدون عبور از هیچگونه تقاطعی می توانند به فلکه اول رجایی شهر ادامه مسیر دهند.



طرح توزیع و انتقال میوه ایام پایانی سال در بازارهای تحت پوشش سازمان میادین



مدیر عامل سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج از آغاز طرح توزیع و انتقال میوه ایام پایانی سال در بازار های فعال سطح کرج و جایگاههای موقت عرضه میوه تحت پوشش این سازمان خبرداد.



علیرضا عسگری افزود: به منظور اجرای این طرح یک هزار و 500 تن پرتقال و 800 تن سیب ذخیره سازی شده است.

وی با یادآوری اینکه انتقال پرتقال از استان مازندران از دوم اسفندماه جاری صورت گرفت، گفت: در طول این مدت هزار و 455 تن از پرتقال ها از این استان به سردخانه میوه بهشتی البرز منتقل شده است.



وی با تاکید بر تامین تقاضای میوه شب عید شهروندان از افزایش 25 درصدی ذخیره پرتقال نسبت به مدت مشابه سال قبل خبرداد و اضافه کرد: تهیه و ذخیره سیب نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش داشته است بطوریکه سال گذشته میزان سیب ذخیره و توزیع شده برای ایام پایانی سال، 110 تن بود که این میزان برای ایام پایانی سال جاری به 800 تن افزایش یافت.



نظارت بر قیمت و کیفیت میوه های نوروزی انجام شد/ تعویض میوه های نامرغوب در جایگاه های عرضه میوه



نماینده بازرسی سازمان میادین میوه و تره بار شهرداری کرج طی بازدید از جایگاه موقت عرضه میوه ایام پایانی سال، بر ارائه قیمت و کیفیت میوه های شب عید نظارت کرد.



محسن عبدلی قبل از ظهر چهارشنبه در بازدید از جایگاه های عرضه موقت میوه ایام پایانی سال در سهرابیه، آق تپه و بلوار دانش آموز هدف از انجام این بازدید را کنترل و نظارت بر عملکرد فروشندگان میوه شب عید عنوان کرد.



وی با تاکید بر عرضه میوه بر اساس قیمت های دولتی در این جایگاه های موقت تصریح کرد: با فروشندگانی که میوه های توزیع شده از سوی سازمان میادین شهرداری کرج را بالاتر از نرخ تعیین شده به فروش می رسانند به جد برخورد می شود.



منابع درآمدی شهرداری از تک موردی بودن خارج شود/ انضباط مالی تاییدی بر روند عملکرد مثبت شهرداری



معاون اداری مالی شهرداری کرج تاکید کرد: برقراری انضباط مالی در ساختار کاری و اداری شهرداری تاییدی بر روند مثبت عملکرد شهرداری است.



مهرداد ترابیان در دیدار با مدیر منطقه پنج شهرداری کرج با تاکید بر جاری کردن انضباط مالی در بدنه و ساختار شهرداری اظهارداشت: از خروجی های مهم ساماندهی وضعیت مالی درآمدی همچنین هزینه های جاری دستگاه خدمات رسان شهرداری شفاف سازی مسائل مالی در این مجموعه است.



وی با تاکید بر اینکه، شهرداری ها باید در حوزه های مالی عملکردی شفاف داشته باشند، افزود: تحقق این مهم از اولویت های حائز اهمیتی است که مدیریت شهری به جد آن را دنبال می کند.



کاهش 20 درصدی حوادث چهارشنبه آخر سال/ پوشش 49 عملیات از سوی آتش نشانان کرجی



مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری کرج از کاهش 20 درصدی حوادث چهارشنبه آخر سال در این کلانشهر خبر داد و گفت: در شبانه روز گذشته آتش نشانان کرجی 49 عملیات حریق و حادثه را پوشش دادند.



محمود امیریزدانی اظهار داشت: طی شبانه روز گذشته نیروهای این سازمان به صورت ویژه آماده باش بودند تا در صورت بروز حادثه و حریق به اماکن مختلف اعزام شوند.



وی با اشاره به گزارش عملکرد سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی در شبانه روز گذشته و چهار شنبه آخر سال افزود: در این زمینه 178 نفر نیرو با استفاده از 62 دستگاه خودروی سبک و سنگین در مدت زمان 34 ساعت اقدام به امدادرسان کردند.