به گزارش خبرگزاری مهر، منچستریونایتد در دیدار برگشت خود مقابل اتلتیک بیلبائو با نتیجه 2 بر یک مغلوب میزبان اسپانیایی خود شد تا بعد از حذف از لیگ قهرمانان، این بار با لیگ فوتبال اروپا وداع کند.

در این دیدار ابتدا "فرناندو یورنته" در دقیقه 23 برای بیلبائو گلزنی کرد، سپس "اسکار دی مارکوس" هافبک طراح این تیم اختلاف را به دو گل رساند. در دقیقه 80 "وین رونی" یکی از گل ها را جبران کرد اما دیگر فرصتی برای جبران باقی نماینده بود و شاگردان سرآلکس در مجموع دو بازی رفت و برگشت با نتیجه 5 بر 3 مغلوب حریف خود شدند و از دور رقابتها حذف شدند.

در دیگر دیدار شب گذشته منچسترسیتی در خانه خود با نتیجه 3 بر 2 اسپورتینگ لیسبون را از پیش رو برداشت اما با توجه به شکست یک بر صفر در دیدار رفت و قانون گل زده در خانه حریف از صعود به مرحله بعدی بازماند.

در این دیدار ابتدا "ماتیاس فرناندز" در دقیقه 33 و "ریکی فان ولفسوینکل" در دقیقه 40 برای اسپئرتینگ گلزنی کردند تا خیال نماینده پرتغال از صعود راحت شود اما در ادامه "سرخیو آگوئرو" در دقایق 60 و 82 و ماریو بالوتلی در دقیقه 75 از روی نقطه پنالتی برای منچسترسیتی گلزنی کرد تا بازی 3 بر 2 به سود شاگردان مانچینی تمام شود اما آنها در نهایت از این رقابتها هم حذف شوند.

در دیگر بازی های شب گذشته تیم های هانوفر، والنسیا، آلکمار، اتلتیکومادرید، متالیست خارکیف و شالکه موفق شدند با پیروزی در مجموع دو دیدار رفت و برگشت به دور بعدی رقابتها صعود کنند. نتایج کامل دیدارهای شب گذشته به شرح زیر است:

* اتلتیک بیلبائو اسپانیا 2 (5) – منچستریونایتد انگلیس یک (3)

* هانوفر آلمان 4 (6) – استاندارد لیژ بلژیک صفر (2)

* آیندهوون هلند یک (3) – والنسیا اسپانیا یک (5)

* اودینزه ایتالیا 2 (2) – آلکمار هلند یک (3)

* بشیکتاش ترکیه صفر (1) – اتلتیکومادرید اسپانیا 3 (6)

* منچسترسیتی انگلیس 3 (3) – اسپورتینگ لیسبون پرتغال 2 (3)

اسپورتینگ لیسبون با قانون گل زده در خانه حریف صعود کرد

* المپیاکوس یونان یک (2) – متالیست خارکیف اوکراین 2 (2)

متالیست با قانون گل زدن در خانه حریف صعود کرد

* شالکه آلمان 4 (4) – توئنته هلند یک (2)