عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر آمادگی تیمش برای این بازی، اظهار داشت: ما برای رسیدن به هدفی که از آغاز فصل برای آن تلاش کرده ایم هدفی جز شکست شهرداری تبریز نداریم زیرا با سه امتیاز این دیدار باز هم مدعی می شویم.
وی در تشریح آخرین وضعیت تیمش در آستانه دیدار با شهرداری تبریز در دیدار هفته بیست و هشتم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور، سه امتیاز و پیروزی در این مسابقه را برای تداوم روند موفقیتهای تیمش در لیگ یازدهم بسیار مهم و حائز اهمیت دانست.
نباید فرصت های گلزنی را به سادگی از دست بدهیم
سرمربی تیم فوتبال صبای قم ادامه داد: ما در تلاش برای کسب سه امتیاز به هیچ عنوان نباید فرصت های گلزنی را به سادگی از دست بدهیم زیرا صبای قم در این دیدار هدفی جز کسب پیرزوزی برابر شهرداری تبریز و کسب سه امتیاز ندارد.
وی ابراز کرد: خوب میدانم که تیم فوتبال شهرداری تبریز نیز همانند ما در این دیدار به دنبال کسب سه امتیاز است و این موضوع قطعا سبب خواهد شد آنها نیز بازی هجومی را در این مسابقه در دستور کار خود قرار بدهند و ما با انگیزه تر بازی کنیم.
ویسی اضافه کرد: ما در این دیدار برای بردن به زمین میرویم، همانند تمام بازیهای این فصل برنامه ما ارائه فوتبال هجومی و کسب سه امتیاز است که امیدوارم در راه تحقق آن از فرصتهایی که در طول زمانهای مسابقه به دست میآوریم، نهایت بهره را ببریم.
در این دیدار بازیکن محروم و مصدوم نداریم
سرمربی تیم فوتبال صبای قم بیان داشت: ما در این دیدار بازیکن محروم و مصدوم نداریم و طبیعتا می توانیم از بهترین نفرات خود استفاده کنیم، در مجموع شرایط تیم خوب است و نگرانی خاصی نداریم و میخواهیم پیروز میدان باشیم.
وی یاد آور شد: از شهرداری تبریز به اندازه کافی شناخت دارم و کاملا بر روی نوع بازی و تمام خصوصیات تیم و بازیکنان آنها کار کردهایم، شهرداری تبریز از مربی خوبی همچون علی اصغر مدیروستا بهره میبرد اما صبا حریف بزرگی برای شهرداری خواهد بود.
مسابقه تیمهای فوتبال صبای قم و شهرداری تبریز از ساعت 16 روز شنبه بیست و هفتم اسفند ماه در دیداری از هفته بیست و هشتم رقابتهای لیگ برتر فوتبال باشگاههای کشور جام خلیج فارس در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار میشود.
در جدول رده بندی لیگ برتر فوتبال باشگاه های کشور هم اکنون صبای قم با کسب 42 امتیاز در جایگاه پنجم قرار دارد و تیم فوتبال شهرداری تبریز با کسب 27 امتیاز تیم رده هفدهم جدول است.
قم - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم فوتبال صبای قم گفت: مقابل شهرداری تبریز دیدار سختی در پیش داریم اما می خواهیم ببریم تا باز هم تیمی مدعی شویم.
عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید بر آمادگی تیمش برای این بازی، اظهار داشت: ما برای رسیدن به هدفی که از آغاز فصل برای آن تلاش کرده ایم هدفی جز شکست شهرداری تبریز نداریم زیرا با سه امتیاز این دیدار باز هم مدعی می شویم.
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