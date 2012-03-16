افزایش دو برابری وقفهای جدید در یزد/ لزوم نیازسنجی در وقف

حجت الاسلام محمد مهدی حاتمی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امسال در استان یزد 33 مورد وقف جدید در زمینه های اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی با ارزشی حدود 45 میلیاردریال به ثبت رسیده است.

وی بیان داشت: این میزان وقف افزایش دو برابری نسبت به سال گذشته در استان یزد داشته است.

حاتمی بر تبلیغ و ترویج فرهنگ وقف در بین آحاد جامعه با ارائه عملکرد مناسب تاکید کرد و اظهار داشت: مساحت موقوفات جدید 18 هزار متر مربع است که شامل خانه مسکونی، زمین، مغازه، ساختمان تجاری و سهام است.

وی هدایت افکار عمومی به سمت نیازهای فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی استان از طریق وقف تمام یا بخشی از اموال خود را ضروری خواند.

حاتمی افزود: موقوفات جدید با نیت های امور خیریه و عام المنفعه، احداث مسجد و تامین مخارج آن، احداث حسینیه و تکایا، احداث درمانگاه و بیمارستان، عزاداری حضرت سیدالشهدا، احداث دارالقرآن، تهیه جهیزیه و وسایل ازدواج فقرا وقف شده است.

وی فراهم آوردن بستر مناسب برای مشاوره و تسهیل امور واقفین را مهم برشمرد و سوق دادن نیات واقفین به سمت نیازهای روز جامعه را ضروری خواند.