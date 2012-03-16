آستان مقدس امامزاده سید کافی (ع) صدوق غبارروبی شد

به گزارش خبرنگار مهر، آستان مقدس امامزاده سید کافی (ع) با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان صدوق، فرماندار، بخشدار، سرپرست اوقاف و امورخیریه شهرستان صدوق و هیئت امنای این امامزاده غبار روبی شد.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان صدوق در این مراسم اظهار داشت: امروز علاوه بر غبارروبی و عطر افشانی، نذورات بقعه متبرکه نیز جمع آوری خواهد شد.

حجت الاسلام محمد کرمی، فراهم کردن فضای مناسب معنوی برای آرامش هرچه بیشتر زائران در اماکن متبرکه و امامزادگان را ضروری خواند و توسعه و اصلاح فضاهای زیارتی بقاع و اماکن متبرکه را خواستار شد.

در این مراسم مسائل و مشکلات هیئت امنا و امامزاده سید کافی (ع) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد مسائل فرهنگی، عمرانی، هزینه های جاری و رفع مشکلات این امامزاده تصمیم گیری شد.

همچنین طی مراسمی ضمن اهدای لوح تقدیر از خدمات خادم امامزاده سید کافی (ع) تجلیل شد.