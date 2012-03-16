  1. استانها
  2. یزد
۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۰۶

در آستانه سال نو/

آستان مقدس امامزاده سید کافی (ع) صدوق غبارروبی شد

آستان مقدس امامزاده سید کافی (ع) صدوق غبارروبی شد

صدوق - خبرگزاری مهر: طی مراسم ویژه ای آستان مقدس امامزاده سید کافی (ع) غبار روبی و عطر افشانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آستان مقدس امامزاده سید کافی (ع) با حضور نماینده ولی فقیه و امام جمعه شهرستان صدوق، فرماندار، بخشدار، سرپرست اوقاف و امورخیریه شهرستان صدوق و هیئت امنای این امامزاده غبار روبی شد.

سرپرست اوقاف و امور خیریه شهرستان صدوق در این مراسم اظهار داشت: امروز علاوه بر غبارروبی و عطر افشانی، نذورات بقعه متبرکه نیز جمع آوری خواهد شد.

حجت الاسلام محمد کرمی، فراهم کردن فضای مناسب معنوی برای آرامش هرچه بیشتر زائران در اماکن متبرکه و امامزادگان را ضروری خواند و توسعه و اصلاح فضاهای زیارتی بقاع و اماکن متبرکه را خواستار شد.

در این مراسم مسائل و مشکلات هیئت امنا و امامزاده سید کافی (ع) مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در مورد مسائل فرهنگی، عمرانی، هزینه های جاری و رفع مشکلات این امامزاده تصمیم گیری شد.

همچنین طی مراسمی ضمن اهدای لوح تقدیر از خدمات خادم امامزاده سید کافی (ع) تجلیل شد.

کد خبر 1561110

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها