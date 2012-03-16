اطلاعات تنوع زیستی در انحصار کشورهای پیشرفته

به گزارش خبرنگار مهر، اجلاس سه روزه سازو کار بین الدولی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی (IPBES) ، که از شنبه 20 اسفندماه آغاز شده بود، شامگاه دوشنبه به کار خود پایان داد و بیش از 70 نفر از متخصصان، صاحبنظران، کار‌شناسان ارشد و تصمیم گیران زیست محیطی 42 کشور جهان، تهران را به مقصد کشورهایشان ترک کردند.

نشستی که به گفته اصغر محمدی فاضل معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست فرصتی استثنایی بود تا ایران از موقعیت و جایگاه تاریخی خود در حمایت، مدیریت و مشارکت مفاهیم تنوع زیستی در سطح بین المللی دفاع کند.

فاضل با بیان اهمیت توجه به مسئله تنوع زیستی می‌گوید: تنوع زیستی جوهره و ارزشمند‌ترین گنجینه حیات بشری است و بی شک از بین رفتن آن، حیات نسل بشر را با مخاطرات جدی مواجه ‌می‌کند.

رییس دانشگاه محیط زیست ادامه می‌دهد: در زمینه حفظ تنوع زیستی، اگرچه بسیاری از سازمان‌ها و فرایندهای موجود در جهت بهبود و ارتقای روابط، بین تصمیم سازان و جوامع علمی برای درک اهمیت حیاتی تنوع زیستی و خدمات اکوسیستمی با یکدیگر همکاری و مشارکت داشته‌اند، اما دولت‌ها براین نکته اذعان دارند که این ارتباط باید تقویت و مستحکم شود تا بتوان به طور موثری چالش‌های منتهی به از بین رفتن تنوع زیستی و کاهش خدمات اکوسیستمی را به نمایش گذاشت.

به گفته وی پس از طی یک فرآیند چندین ساله و مشورت کشور‌ها تلاش‌ها نتیجه داد و نهایتا در ژوئن سال ۲۰۱۰ در شهر بوسان کره جنوبی، دولت‌ها با تشکیل سازوکار جدیدی برای تقویت تلاشهای بین المللی حفاظت از تنوع زیستی به عنوان یک مکانیزم نوین جهانی موافقت کردند.

فاضل با بیان اینکه این سازوکار نشان می‌دهد، چگونه ‌می‌توان علم محیط زیست را به سیاستگذاری‌های کلان هر کشور متصل کرد متذکر می‌شود: این مکانیزم موجب می‌شود تا سیاستگذاری‌های کلان با نگاهی خردمندانه به ارزشهای بی بدیل تنوع زیستی بوده و مسوولان قادر باشند تا تصمیمات آگاهانه و درستی برای توسعه کشورهای خود و در عین حال در جهت حفاظت از تنوع زیستی اتخاذ کنند‌.

وی در مورد این سازوکار جدید بین الدولی که به IPBES معروف شده است می‌گوید: در این ساز و کار همچنین چهار وظیفه اصلی متصور است که این وظایف شامل "شناخت و اولویت بندی اطلاعات علمی و کلیدی مورد نیاز تصمیم سازان و تسریع در جهت تولید دانش جدید"، "انجام ارزیابی‌های منظم برای دانش تنوع زیستی، خدمات اکوسیستمی و موضوعات مرتبط"‌، "حمایت از تدوین خط مشی‌ها و اجرای آن از طریق شناخت، معرفی ابزار‌ها و متدولوژی‌های مرتبط در این زمینه" و نیز "اولویت بندی و ظرفیت سازی‌های کلیدی مورد نیاز و فراهم کردن حمایت‌های مالی و سایر حمایت‌ها در زمینه نیازهای اولویت دار مرتبط" است.

معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط زیست در مورد نشست منطقه‌ای آسیا-اقیانوسیه ساز و کار بین‌الدولی تنوع زیستی و خدمات زیست‌بومی نیز توضیح می‌د‌هد: این نشست توسط برنامه محیط زیست سازمان ملل متحد (UNEP) و با مشارکت کشورهای نروژ و کره جنوبی و به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از صبح شنبه 20 اسفند ماه آغاز شد و به مدت سه روز ادامه داشت.

وی در تشریح فعالیت‌های انجام شده در این نشست می گوید: این اجلاس از روز شنبه به طور رسمی به ریاست جمهوری اسلامی ایران و نیز کره جنوبی به عنوان نایب رییس آغاز به کار کرد و در مورد اهداف و نحوه مشارکت اجلاس بین ذیفعان، مشارکت جوامع محلی، ‌سازمان های مردم نهاد و مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی صحبت و تبادل نظر شد. در ادامه روز اول اجلاس، کشورهای ایران، کره جنوبی، پاکستان و لیبریا به همراه نمایندگانی از یونسکو و سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان گروه کاری تدوین گزارش اجلاس انتخاب شدند.

فاضل می‌افزاید: در روز دوم نیز در مورد جزییات برنامه کاری ، نحوه عملکرد اداری داخل سازمان جدیدالتاسیس IPBES و نحوه تعامل داخلی این سازو کار بحث و تبادل نظر شد.

وی ادامه می‌دهد: طی روز پایانی این اجلاس نیز پیشنهاد میزبانی دبیرخانه IPBES از سوی پنج کشور آلمان، فرانسه،‌ کنیا، کره جنوبی و هند مورد بررسی قرار گرفت و همچنین مباحث مربوط به بودجه و ساختارهای قانونی و حقوقی این سازوکار بحث و بررسی شد.

رئیس موسسه علوم و فناوری زیست محیطی سازمان همکاری ‌های اقتصادی اکو در مورد دستاورد این نشست سه روزه برای کشورمان نیز می‌گوید: ایران در طول 20 سال گذشته در عرصه تنوع زیستی و 40 سال گذشته در کنوانسیون های بین المللی نقش بسزایی داشته که میزبانی این نشست به نوعی دفاع از موقعیت ایران در حمایت ، مدیریت و مشارکت مفاهیم تنوع زیستی در سطح بین المللی است.

به گفته وی میزبانی چنین نشست هایی علاوه بر ایجاد ظرفیت های ملی که موجب افزایش توانمندی های سازمان حفاظت محیط زیست در برگزاری، ریاست و مشارکت در مذاکرات بین المللی میشود، حفظ نقش محوری و تاریخی این سازمان را در اداره امور کنوانسیون های زیست محیطی نگهبانی می کند.

رییس دانشگاه محیط زیست ادامه می دهد: ایران بیش از 40 سال است که با میزبانی اجلاس کنوانسیون رامسر در عرصه حفاظت از طبیعت و تنوع زیستی در سطح بین المللی تاثیرگذار بوده و هست. ما در طول 10 سال گذشته 6 سال و در 3 دوره متوالی به عنوان عضو هیات رییسه کنوانسیون تنوع زیستی از طرف 52 کشور منطقه آسیا و اقیانوسیه انتخاب شده ایم و یک دوره نیز ریاست رکن علمی، فنی و فناوری کنوانسیون را به عهده داشته ایم. این ظرفیت با تلاش همه محققان، کارشناسان، محیط بانان و مسئولان محیط زیست کشور و علیرغم تحریمها و فشارهای دولتهای غربی به دست آمده و صیانت از این وجهه مثبت یک تکلیف ملی است.

فاضل می افزاید: در تقسیمات جهانی ایران جزو بلوک کشورهای در حال توسعه است از این رو برای دستیابی به یک مکانیزم عدالت اطلاعاتی تلاش می‌کند، اگرچه کشورها توسعه یافته همواره ادعای دستیابی آزاد و رایگان به اطلاعات تنوع زیستی برای همه را دارند اما در عمل یک انحصار طلبی در دنیا وجود دارد که کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به این داده ها و اطلاعات دائما باید مبارزه کنند.

شایان ذکر است "نشست منطقه‌ای بین الدولی تنوع زیستی و خدمات زیست بومی"، به میزبانی ایران، با هدف دستیابی به موضوعاتی از قبیل "معرفی این سازوکار جدید به کشورهای منطقه آسیا و اقیانوسیه"، "ارائه گزارش پیشرفت کار و اخذ نظرات کشورهای شرکت کننده"، "بررسی اسناد رسمی تهیه شده و جمع بندی نظرات کشور‌ها با هدف حصول به مواضع مشترک (یا مشابه)"، "بررسی راهکارهای تشریک مساعی با سایر معاهدات زیست محیطی" و "تبادل تجربیات و آموخته‌ها در زمینه تنوع زیستی و خدمات زیست بومی کشورهای شرکت کننده" برگزار شد.

این نشست توسط برنامه محیط زیست ملل متحد (UNEP)، با مشارکت دولت‌های نروژ و کره جنوبی و با حضور حدود یکصد نفر از متخصصان، صاحبنظران، کار‌شناسان ارشد و تصمیم گیران زیست محیطی کشورهای منطقه و نیز نهادهای ملی، منطقه ای و بین المللی مرتبط همانند دانشگاه محیط زیست، انیستیتو علوم و فناوری زیست محیطی اکو (ECO-IEST)، سازمان همکاری اقتصادی(ECO) ، سازمان علمی فرهنگی و آموزشی سازمان ملل متحد (UNESCO) ، برنامه عمران سازمان ملل(UNDP) ، سازمان خوارو بار جهانی(FAO) و مرکز پایش جهانی حفاظت(UNEP-WCMC) ، به میزبانی جمهوری اسلامی ایران از روز20 اسفندماه آغاز به کار کرد و تا ۲۲ اسفند ادامه داشت.

