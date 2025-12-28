  1. جامعه
  2. محیط زیست
۷ دی ۱۴۰۴، ۱۲:۲۰

گفتگوی منطقه‌ای کشورهای غرب آسیا در زمینه پایش تنوع‌زیستی

نشست گفتگوی منطقه‌ای کشورهای غرب آسیا در زمینه پایش و گزارش‌دهی تنوع‌زیستی با حضور نماینده جمهوری اسلامی ایران در شهر منامه کشور بحرین با پشتیبانی کنوانسیون تنوع زیستی برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای پیشبرد چارچوب جهانی تنوع زیستی و پایش و گزارش پیشرفت راهبردها و برنامه‌های اقدام ملی تنوع زیستی (NBSAPs) کشورهای عضو کنوانسیون تنوع زیستی، نشست «گفتگوی منطقه‌ای کشورهای غرب آسیا در زمینه پایش و گزارش دهی تنوع‌زیستی» در شهر منامه کشور بحرین با پشتیبانی کنوانسیون تنوع زیستی (CBD) و برنامه عمران ملل متحد (UNDP)برگزار شد.

در این نشست، اسماعیل کرمی دهکردی عضو هیأت علمی دانشگاه تربیت مدرس و دبیر شورای راهبری کنوانسیون تنوع زیستی در ایران نیز حضور پیدا کردند.

در این رویداد کشورهای غرب آسیا، از جمله کشور ایران ضمن ارائه گزارش از روند پیشرفت تدوین و پیاده سازی NBSAP های خود، به گفتگو در مورد چالش‌ها، انتظارات و راهکارهای رفع آنها پرداختند.

همچنین روش‌های مورد نظر یا به‌کار گرفته شده از سوی کشورها و تجارب موفق آنها در این مسیر مورد بحث قرار گرفت.

در این نشست سخنرانی‌هایی از سوی کارشناسان سازمان‌های بین‌المللی UNDP، UNEP ، دبیر کنوانسیون تنوع زیستی، کارشناسان کنوانسیون در خصوص فرایند و پشتیبانی‌های لازم برای به روز کردن NBSAPs، پایش اهداف و اقدامات و تدوین گزارش هفتم تا فوریه ۲۰۲۶ ارائه شد.

به گفته کرمی دهکردی، در ارائه انجام شده تجارب و نظرات کشور در محورهای مختلف پایش و ارزشیابی شاخص‌های چارچوب جهانی تنوع زیستی و شاخص‌های مربوط به اهداف ملی NBSAP مطرح شد.

تاکید به رفع چالش‌های مهم تأمین مالی و دسترسی به منابع مالی بین‌المللی، تبادل دانش و نوآوری‌ها بین کشورهای مختلف از جمله در غرب آسیا، تأسیس صندوق منطقه غرب آسیا برای پشتیانی از پروژه‌های مشترک تنوع زیستی، ظرفیت سازی، ارتقای مشارکت و همکاری‌ها، توجه به دانش بومی و محلی جوامع محلی، به ویژه جوامع روستایی و عشایری، برنامه‌ریزی مشارکتی و یکپارچه با حضور ذی‌نفعان مختلف از جمله سازمان‌های دولتی، سازمان‌های غیردولتی، بخش خصوصی، جوامع محلی، زنان و جوانان و غیره از جمله پیشنهادهای کشور ایران در این نشست بود که مورد توجه و پشتیبانی کشورها قرار گرفت.

رفع چالش‌های سیاسی و درگیری‌های منطقه، تدوین پایگاه‌های مشترک داده برای اکوسیستم‌ها و گونه‌های مشترک، تعریف و پشتیبانی از پروژه‌های مشترک در قالب قراردادهای دوجانبه و چند جانبه نیز مورد تاکید قرار گرفت.

تهیه گزارش هفتم تنوع زیستی تا فوریه ۲۰۲۶ از وظایف دارای اولویت و بسیار فوری کشورهای مختلف عضو کنوانسیون است که نیازمند مشارکت کامل همه ذی‌نفعان است.

