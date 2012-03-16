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۲۶ اسفند ۱۳۹۰، ۱۲:۴۶

از سال آینده صورت می گیرد/

پذیرش دانشجو در 24 رشته ارشد مجازی دانشگاه امیرکبیر

پذیرش دانشجو در 24 رشته ارشد مجازی دانشگاه امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر برای سال 91 در دوره‌های مجازی کارشناسی‌ارشد و از طریق آزمون دانشجو می‌پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه آموزش الکترونیکی (مجازی) در سطح کارشناسی‌ارشد از میان رشته‌های موجود در دانشگاه به شرح: علوم کامپیوتر، سیستم‌های هوشمند، مهندسی قدرت – مدیریت انرژی، مهندسی مخابرات (ICT)، مدیریت فنآوری اطلاعات پزشکی، بیومتریال، مهندسی شیمی پیشرفته، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، مدیریت سیستم و بهره‌وری، مهندسی مالی، سازه‌های دریایی، مهندسی و مدیریت ساخت، مکانیک خاک و پی، مهندسی فنآوری اطلاعات (IT)، شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی فنآوری اطلاعات و مدیریت، معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسی متالورژی و مواد – جوشکاری، مهندسی قابلیت اطمینان سامانه‌های مکانیکی، مخازن هیدروکربوری، مهندسی هسته‌ای-کاربرد پرتوها، صنایع پتروشیمی، مهندسی حمل و نقل دریایی، دانشجوی کارشناسی‌ارشد می‌پذیرد.

همچنین، مجموعه مدیریت اجرایی برای مهندسان (MBE) در دوره‌های بین‌المللی دانشجو می‌پذیرد.
 
آزمون ورودی این دوره‌ها در اوایل خرداد ماه 1391 برگزار می‌شود.
کد مطلب 1561175

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