پذیرش دانشجو در 24 رشته ارشد مجازی دانشگاه امیرکبیر

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه آموزش الکترونیکی (مجازی) در سطح کارشناسی‌ارشد از میان رشته‌های موجود در دانشگاه به شرح: علوم کامپیوتر، سیستم‌های هوشمند، مهندسی قدرت – مدیریت انرژی، مهندسی مخابرات (ICT)، مدیریت فنآوری اطلاعات پزشکی، بیومتریال، مهندسی شیمی پیشرفته، مهندسی سیستم‌های اقتصادی و اجتماعی، مدیریت سیستم و بهره‌وری، مهندسی مالی، سازه‌های دریایی، مهندسی و مدیریت ساخت، مکانیک خاک و پی، مهندسی فنآوری اطلاعات (IT)، شبکه‌های کامپیوتری، مهندسی فنآوری اطلاعات و مدیریت، معماری کامپیوتر، هوش مصنوعی، مهندسی متالورژی و مواد – جوشکاری، مهندسی قابلیت اطمینان سامانه‌های مکانیکی، مخازن هیدروکربوری، مهندسی هسته‌ای-کاربرد پرتوها، صنایع پتروشیمی، مهندسی حمل و نقل دریایی، دانشجوی کارشناسی‌ارشد می‌پذیرد.

همچنین، مجموعه مدیریت اجرایی برای مهندسان (MBE) در دوره‌های بین‌المللی دانشجو می‌پذیرد.

آزمون ورودی این دوره‌ها در اوایل خرداد ماه 1391 برگزار می‌شود.