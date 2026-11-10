به گزارش خبرنگار مهر، محمدجواد کولیوند ظهر سه شنبه در دیدار با رئیس سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی کشور، وحدت و تعامل میان مسئولان را از عوامل موثر در مدیریت مسائل استان دانست و اظهار کرد: با وجود مشکلات متعدد در دو سال گذشته، همراهی دستگاه‌های اجرایی، قضایی و مقننه در اولویت مدیریت استان قرار داشت و این هماهنگی به عبور از بسیاری از مسائل کمک کرد.

وی با تأکید بر ضرورت استمرار همکاری میان دستگاه‌ها افزود: مدیریت استان همواره بر تعامل و همراهی با مجموعه قضایی و سازمان زندان‌ها تأکید داشته و تلاش کرد با حفظ هماهنگی و وحدت رویه، روند خدمت‌رسانی به مردم با جدیت دنبال شود.

استاندار سمنان با اشاره به وضعیت زندان‌های استان و اقدامات انجام‌شده برای بهبود زیرساخت‌ها تصریح کرد: شرایط زندان‌های استان مطلوب است و طرح‌های عمرانی و تکمیل ساختمان‌ها با هدف ارتقای وضعیت این مجموعه‌ها دنبال شده است.

کولیوند با اشاره به پیگیری موضوع تغییر کاربری زندان واقع در مرکز شهر سمنان با همکاری دستگاه قضایی استان گفت: هماهنگی‌های انجام‌شده در این زمینه در نهایت به نفع مردم خواهد بود.

وی با اشاره به تعامل مستمر مدیریت استان با دستگاه قضایی بیان کرد: جلسات و مشورت‌های منظمی با مجموعه قضایی برگزار می‌شود و بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود ۱۱.۵ درصد احکام بدوی استان به مرحله تجدیدنظر می‌رسد که این موضوع می‌تواند بیانگر دقت در رسیدگی ها باشد.

استاندار سمنان با تأکید بر ضرورت حفظ استقلال قوه قضائیه و تداوم همکاری میان دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: مجموعه قضایی استان در پیشبرد امور و رفع مسائل نقش موثری دارد و مدیریت استان نیز در چارچوب وظایف خود، با مشورت و همراهی سایر دستگاه‌ها برای حل مشکلات و بهبود شرایط تلاش می‌کند.