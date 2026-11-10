به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یونهاپ، کره جنوبی و آمریکا روز سه‌شنبه رزمایش مشترک تدارکات هوایی برگزار کردند. این تمرین با هدف افزایش توان انتقال تجهیزات و ملزومات نظامی در شرایط جنگی و اختلال مسیرهای زمینی انجام شد.

در این رزمایش، تجهیزات سنگین و محموله‌های سبک‌تر از ارتفاع بیش از سه هزار متر با استفاده از چتر نجات به زمین فرود آورده شدند. عملیات در شرایط مختلف و به‌صورت شبانه‌روزی انجام گرفت.

فرماندهی نیروهای مشترک دو کشور اعلام کرد هدف از این تمرین، افزایش ایمنی هواپیماهای ترابری و بهبود بازیابی محموله‌ها از سوی نیروهای زمینی بوده است. همچنین قرار است در رزمایش‌های آینده از پهپادهای ترابری نیز استفاده شود.

کره جنوبی و آمریکا به‌طور منظم رزمایش‌های مشترکی برگزار می‌کنند؛ رزمایش‌هایی که کره شمالی آن‌ها را تمرینی برای حمله به خود می‌داند، اما سئول و واشنگتن بر ماهیت دفاعی آن‌ها ادعا دارند.

آمریکا حدود ۲۸ هزار و ۵۰۰ نظامی در کره جنوبی مستقر کرده است.