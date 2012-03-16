حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام نوروز غرفه حجاب و عفاف در حرم حضرت معصومه(س) ویژه بانوان برگزار میشود و در این غرفه محصولات ویژه عفاف و حجاب ارائه میشود.
برگزاری محافل و جشنهای قرآنی در حرم مطهر
وی بیان کرد: در ایام نوروز همچنین در حرم مطهر محافل و جشنهای قرآنی به صورت خانوادگی برگزار میشود.
رئیس مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س) ادامه داد: در این مراسم به اجرای برنامههای متنوع شامل قرائت قرآن توسط کودکان و آموزش آیات موضوعی پرداخته میشود.
وی گفت: در حرم مطهر در نوروز کارگاههای آموزشی، تربیتی و مشاوره برگزار میشود که به ارائه موضوعات تربیتی، قرآنی و حدیث میپردازد.
برگزاری مسابقه با موضوع روز
وی ادامه داد: همچنین در این ایام مسابقه با موضوع روز در قالب حل جدول بر اساس پیک نوروزی و موارد دیگر برگزار میشود.
حسینی بیان کرد: همچنین پرده خوانی در ایام نوروز برای نوجوانان، جوانان و عموم مردم برگزار میشود.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س) از برپایی غرفه حجاب و عفاف درحرم حضرت معصومه(س)در نوروز خبر داد.
حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام نوروز غرفه حجاب و عفاف در حرم حضرت معصومه(س) ویژه بانوان برگزار میشود و در این غرفه محصولات ویژه عفاف و حجاب ارائه میشود.
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