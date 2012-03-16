حجت الاسلام سید مصطفی حسینی در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: در ایام نوروز غرفه حجاب و عفاف در حرم حضرت معصومه(س) ویژه بانوان برگزار می‌شود و در این غرفه محصولات ویژه عفاف و حجاب ارائه می‌شود.



برگزاری محافل و جشنهای قرآنی در حرم مطهر



وی بیان کرد: در ایام نوروز همچنین در حرم مطهر محافل و جشنهای قرآنی به صورت خانوادگی برگزار می‌شود.



رئیس مرکز قرآن و حدیث کریمه اهل بیت(س) ادامه داد: در این مراسم به اجرای برنامه‌های متنوع شامل قرائت قرآن توسط کودکان و آموزش آیات موضوعی پرداخته می‌شود.



وی گفت: در حرم مطهر در نوروز کارگاه‌های آموزشی، تربیتی و مشاوره برگزار می‌شود که به ارائه موضوعات تربیتی، قرآنی و حدیث می‌پردازد.



برگزاری مسابقه با موضوع روز



وی ادامه داد: همچنین در این ایام مسابقه با موضوع روز در قالب حل جدول بر اساس پیک نوروزی و موارد دیگر برگزار می‌شود.



حسینی بیان کرد: همچنین پرده خوانی در ایام نوروز برای نوجوانان، جوانان و عموم مردم برگزار می‌شود.