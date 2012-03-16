صفات شایسته خود را در سال جدید تقویت کنیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما در خطبه های این هفته نماز جمعه کرمانشاه گفت: در آستانه ورود به عید نوروز و تحول در طبیعت هستیم.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به اینکه در سال نو باید در انسان همانند طبیعت تحویل و تغییر ایجاد شود، افزود: باید تصمیم بگیریم که در سال آینده، تحول بنیادی در خود ایجاد کنیم و صفات نیکو و شایسته را در خود تقویت و احیانا بدی ها و کاستی ها را از خود دور کنیم.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه گفت: از خداوند می خواهیم که سال جدید برای همه ملت ایران، سالی پربار، خوب و شکوفا باشد.

آیت الله علما تاکید کرد: این روزها باید به فکر تنگدستان و کسانی که از تمکن مالی برخوردار نیستند باشیم، زیرا بر هر مسلمانی واجب است که به برادر دینی خود رسیدگی کند.

ایشان گفت: مردم باید بدانند که بخل ورزیدن در زندگی نه تنها سودی ندارد، بلکه باعث سخت شدن زندگی روزمره بر وی می شود.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه افزود: کسانی که از مالشان در راه خدا و سیر کردن گرسنگان هزینه می کنند، خداوند روزی مال و ثروتشان را دوچندان می کند.

خطیب جمعه کرمانشاه گفت: در ایام نوروز همه وظیفه داریم که از آشنایان و اقوام و بستگان خود دیدن کنیم زیرا همانطوری که در اسلام آمده است، صله رحم باعث افزایش طول عمر انسان می شود.

امام جمعه کرمانشاه در پایان با اشاره به بیداری اسلامی در جهان، تاکید کرد: کشور ایران به منشا بیداری اسلامی در منطقه و دنیا مبدل شده و همین عاملی است که دشمنی بدخواهان و دولتهای استکباری را بیشتر از پیش می کند.