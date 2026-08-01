طوفان «اربعین» در مسیر قدس؛ خروش میلیونی علیه استکبار

خبرگزاری مهر، گروه استانها- راهپیمایی عظیم اربعین حسینی، هر ساله با حضور پرشور میلیونها عاشق و دلداده حضرت اباعبدالله الحسین (ع)، جلوهای بیبدیل از وحدت، ایمان و استکبارستیزی امت اسلامی را به نمایش میگذارد، این اجتماع بزرگ جهانی، نماد زنده ماندن فرهنگ عاشورا و پیام آزادگی، عدالتخواهی و مقاومت در برابر ظلم است، پیامی که امروز بیش از هر زمان دیگری در جهان طنینانداز شده است.
در سال جاری، با وقوع جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و جنگ رمضان و نیز اقدامات خصمانه، جنایتکارانه و آشکار رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران و به شهادت رساندن زنان، مردان و کودکان بیگناه و مسلمان، حضور باشکوه مردم در مراسم اربعین جلوهای روشن از تداوم راه امام حسین (ع) و ایستادگی در برابر ظلم و ستم به شمار میرود.
برنامههای اربعین در محلات با محوریت بصیرتافزایی و تبیین فرهنگ عاشورا برگزار میشود
کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: اربعین حسینی بزرگترین اجتماع معنوی جهان اسلام و نماد وحدت، همدلی و انسجام مسلمانان است و امسال نیز با برنامهریزی انجام شده، مساجد و هیئتهای مذهبی شهرستان محلات میزبان برنامههای مختلف تبیینی و بصیرتافزایی خواهند بود.
حجتالاسلام قاسم صادقپور افزود: اداره تبلیغات اسلامی به منظور ارتقای سطح معرفتی و پاسخگویی به نیازهای فرهنگی جامعه، بستههای محتوایی ویژه اربعین را در اختیار ائمه جماعات، مبلغان و فعالان فرهنگی قرار داده است تا در سخنرانیها، جلسات مذهبی و برنامههای مساجد از آنها بهرهبرداری کنند.
کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات ادامه داد: از جمله این منابع میتوان به کتاب «موج سوم عشق» با موضوع تأثیر محبت سیدالشهدا (ع) در هدایت انسان، «بانی سفر اربعین» با محور انتقال معارف دینی به مخاطبان این حرکت عظیم، «قدم تا ظهور» با رویکرد تبیین نسبت اربعین و زمینهسازی ظهور، و همچنین «بسته جامع محتوای تبلیغی اربعین» شامل سخنرانی، منبر موضوعی، پوستر، بنر و دیگر تولیدات فرهنگی اشاره کرد که در اختیار مبلغان و ائمه جماعات قرار گرفته است.
صادقپور بیان کرد: در ایام اربعین، ائمه جماعات و مبلغان در تمامی مساجد شهرستان محلات با برگزاری جلسات سخنرانی، پاسخگویی به شبهات و تبیین فلسفه قیام عاشورا، پیامهای نهضت حسینی، فرهنگ ایثار، مقاومت، بصیرت و دشمنشناسی را برای اقشار مختلف مردم، بهویژه نوجوانان و جوانان، تشریح خواهند کرد.
وی با اشاره به شرایط امروز جهان اسلام تصریح کرد: راهپیمایی عظیم اربعین، جلوهای بینظیر از وحدت مسلمانان از ملیتها، زبانها و فرهنگهای مختلف است و نشان میدهد که محبت اهلبیت (ع) مرزهای جغرافیایی را درنوردیده و ملتهای آزاده را حول محور امام حسین (ع) گرد هم آورده است.
کارشناس قرآنی اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات گفت افرادی که امکان حضور در کربلای معلی را نداشتند، میتوانند با شرکت در مراسمهای عزاداری، محافل فرهنگی و آیینهای پیادهروی جاماندگان اربعین، ارادت خود را به ساحت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ابراز کرده و در ترویج فرهنگ عاشورا و زنده نگه داشتن پیام این نهضت بزرگ سهیم باشند.
وی تصریح کرد: حضور گسترده مردم در مراسم اربعین و برنامههای مرتبط با آن، علاوه بر تقویت معنویت و همبستگی اجتماعی، پیام روشنی از ایستادگی ملت مسلمان در برابر ظلم و پایبندی به آرمانهای عاشورا و فرهنگ مقاومت به جهانیان مخابره میکند.
همدلی هیئتهای مذهبی لریجان، جلوهای از فرهنگ اربعین است
امام جماعت و مبلغ مذهبی روستای لریجان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: راهپیمایی اربعین حسینی، یکی از بزرگترین اجتماعات دینی جهان اسلام و جلوهای بینظیر از عشق و ارادت مسلمانان به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است که هر ساله میلیونها انسان از ملیتها و فرهنگهای مختلف را گرد هم میآورد و این حرکت عظیم، علاوه بر جنبههای عبادی، آثار فرهنگی، اجتماعی و تمدنی گستردهای در جهان اسلام به همراه دارد.
حجتالاسلام جواد منافزاده افزود: اربعین ظرفیت گستردهای برای انتقال معارف اهلبیت(ع)، ترویج ارزشهای اسلامی، افزایش مسئولیتپذیری اجتماعی و تقویت روحیه ایثار، همدلی و خدمترسانی در میان مردم دارد، از این رو مبلغان دینی باید با برنامهریزی مناسب و بهرهگیری از این فرصت ارزشمند، زمینه رشد اخلاقی، معنوی و فرهنگی جامعه را فراهم کنند.
امام جماعت و مبلغ مذهبی روستای لریجان تصریح کرد: حضور گسترده زائران از کشورهای مختلف، فرصت کمنظیری برای ارتباط با ملتهای گوناگون و معرفی فرهنگ غنی اسلام و مکتب اهلبیت(ع) است و این ارتباطات میتواند به تقویت تعامل میان مسلمانان، گسترش همگرایی امت اسلامی و ایجاد پیوندهای مردمی میان علاقهمندان به معارف دینی در سراسر جهان منجر شود.
وی با اشاره به مسئولیت مبلغان در این ایام گفت: مبلغ دینی باید علاوه بر پاسخگویی به مسائل شرعی و اعتقادی، با اخلاق نیکو، رفتار مناسب و گفتوگوی سازنده، چهرهای واقعی از اسلام ناب را به زائران و بهویژه مسلمانان دیگر کشورها۴ معرفی کند، زیرا بسیاری از این ارتباطها میتواند آثار ماندگاری در تقویت وحدت اسلامی داشته باشد.
منافزاده با تأکید بر نقش رسانهها در انعکاس پیام اربعین بیان کرد: در سال جاری رسانهها باید بیش از گذشته به ابعاد فرهنگی، معرفتی و تمدنی این حرکت عظیم بپردازند و تنها به پوشش اخبار و آمار حضور زائران اکتفا نکنند، معرفی پیامهای اخلاقی، انسانی و وحدتآفرین اربعین میتواند شناخت افکار عمومی، بهویژه نسل جوان، را نسبت به این حماسه بزرگ و حقیقت اسلام افزایش دهد.
وی ادامه داد:اجتماع حماسی اربعین حاوی پیام عدالتخواهی، آزادگی، مقاومت در برابر ظلم و همبستگی مسلمانان است و تبیین صحیح این مفاهیم میتواند نسل جوان را با فلسفه قیام عاشورا و آثار تربیتی آن آشنا کرده و آنان را در برابر هجمههای فرهنگی و تبلیغاتی دشمنان امروز مصون سازد.
امام جماعت روستای لریجان، اظهار کرد: همانند سالهای گذشته، امسال نیز برنامهها و نذرهای فرهنگی متنوعی همزمان با اربعین حسینی در روستای لریجان برگزار میشود، برپایی موکب، اطعام عزاداران، مراسم قرائت زیارت اربعین و برنامههای فرهنگی ویژه کودکان و نوجوانان از جمله این برنامهها است که با مشارکت هیئتهای مذهبی، جوانان و اهالی روستا اجرا خواهد شد.
وی افزود: خدمترسانی به عزاداران و همکاری صمیمانه مردم در برگزاری مراسم، از جلوههای زیبای فرهنگ اربعین در روستای لریجان است.
حجت الاسلام مناف زاده با اشاره به آثار اجتماعی این آیین معنوی گفت: هیئتهای مذهبی روستای لریجان با صمیمیت و همدلی در کنار یکدیگر حضور مییابند و همین دیدارها و همکاریها موجب تقویت انسجام اجتماعی و گسترش روحیه محبت و همدلی در میان مردم میشود.
وی گفت: افرادی که امکان حضور در پیادهروی اربعین را ندارند، میتوانند با کمک به هزینه سفر دیگر زائران یا انجام زیارت از راه دور، از برکات و فضیلت این حرکت معنوی بهرهمند شوند و محبت به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) محدود به حضور فیزیکی در کربلا نیست.
امام جماعت و مبلغ مذهبی روستای لریجان با دعوت از مردم برای حضور پرشور در برنامههای اربعین، اظهار کرد: بدون شک این حرکت عظیم معنوی، زمینهساز تقویت وحدت امت اسلامی، تعمیق باورهای دینی و گسترش فرهنگ خدمت، ایثار و محبت به اهلبیت(ع) در جامعه است.
تجمع حماسی مردم محلات در پیادهروی جاماندگان اربعین
کارشناس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری مراسم پیادهروی بازماندگان اربعین حسینی در شهرستان محلات خبر داد و اظهار کرد: در نشست ستاد اربعین که به میزبانی فرمانداری شهرستان محلات و با حضور مسئولان دستگاههای اجرایی، نهادهای فرهنگی، خدماتی و اعضای ستاد برگزار شد، هماهنگیهای لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این مراسم معنوی و مردمی انجام گرفت.
احمد ابراهیمی با بیان اینکه مراسم جاماندگان اربعین همزمان با روز اربعین حسینی برگزار میشود، افزود: این برنامه از ساعت ۱۸ با اجتماع عزاداران در گلزار شهدای محلات و آغاز حرکت کاروان پیادهروی آغاز خواهد شد و شرکتکنندگان پس از عبور از مسیر میدان آزادی و کمربندی، در محل یادمان شهدای گمنام حضور خواهند یافت و برنامههای پایانی در این مکان برگزار میشود.
ابراهیمی با اشاره به پیشبینی تمهیدات لازم برای رفاه شرکتکنندگان ادامه داد: بر اساس هماهنگیهای انجامشده، پنج ایستگاه صلواتی با همکاری هیئات مذهبی و شهرداری محلات در طول مسیر مستقر خواهند شد که نخستین ایستگاه در گلزار شهدا، ایستگاه دوم مقابل فرهنگسرای اندیشه، ایستگاه سوم در میدان آزادی، ایستگاه چهارم مقابل رستوران برکه با همکاری هیئت اول مظلوم و ایستگاه پایانی نیز در محل شهدای گمنام برپا میشود تا از زائران و شرکتکنندگان پذیرایی شود.
وی با بیان اینکه برنامههای فرهنگی و مذهبی متنوعی برای این مراسم تدارک دیده شده است، گفت: در پایان مسیر پیادهروی، مراسمی با حضور مردم برگزار خواهد شد که شامل اقامه نماز، اجرای برنامههای فرهنگی و مذهبی، مرثیهسرایی، مداحی و پذیرایی از عزاداران است.
کارشناس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات بیان کرد: برای این آیین معنوی از یک مداح کشوری دعوت شده و سخنران برنامه نیز در حال نهایی شدن است که پس از قطعی شدن، از طریق رسانهها و کانالهای اطلاعرسانی به مردم معرفی خواهد شد.
ابراهیمی با تأکید بر اینکه امسال تمامی برنامهها بهصورت متمرکز برگزار میشود، تصریح کرد: بر اساس تصمیم ستاد اربعین، تجمع حماسی مردم، مراسم پایانی پیادهروی جاماندگان اربعین و سایر برنامههای پیشبینیشده همگی در محل شهدای گمنام برگزار خواهد شد.
وی افزود: در حاشیه این مراسم، پرچمهای مربوط به خونخواهی امام شهید نیز میان شرکتکنندگان توزیع خواهد شد تا جلوهای از شور حسینی، وحدت و انسجام ملی مردم در این اجتماع حماسی مردم به نمایش گذاشته شود.
کارشناس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان محلات با اشاره به استقبال گسترده مردم از مراسم جاماندگان اربعین در سالهای گذشته بیان کرد: این آیین معنوی هرساله با حضور اقشار مختلف مردم، هیئتهای مذهبی، خانوادههای معظم شهدا و جوانان برگزار میشود و به یکی از برنامههای شاخص مذهبی شهرستان تبدیل شده است.
ابراهیمی گفت: انتظار است مردم شهرستان محلات با حضور گسترده در این آیین معنوی و حماسی، جلوهای از ارادت خود به حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش و همچنین حمایت و پشتیبانی از آرمانهای انقلاب اسلامی و نظام جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارند.
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