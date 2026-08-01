اعظم قویدل، سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح مفهوم «نسق زراعی» یا «نسق زارعانه» اظهار کرد: نسق در لغت به معنای حق کشاورزی است و نسق زراعی یا نسق زارعانه، مقدار زمینی بوده که در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی تحت تصرف و کشت یک کشاورز (زارع) بوده که برای آماده‌سازی و آبادی آن تلاش کرده است.

وی افزود: زارع کسی بوده که مالک زمین نبوده و با دارا بودن یک یا چند عامل زراعتی، شخصاً یا با کمک افراد خانواده خود در زمین متعلق به مالک، به‌صورت مستقل زراعت می‌کرده و در زمان اجرای قانون اصلاحات ارضی، مالکیت زمین‌های زراعی بر پایه نسق به کشاورزان منتقل شده است.

قویدل با اشاره به جایگاه سند نسق تصریح کرد: سند نسق در واقع همان سند انتقال زمین است که در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده و به موجب آن، سهم زارع از سوی مالک به وی منتقل شده است.

سخنگوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با استناد به مواد ۱۴۲ تا ۱۴۵ قانون ثبت، بیان کرد: اگر ملک مجهول‌المالک ثبتی در اجرای قانون اصلاحات ارضی به زارع صاحب نسق واگذار شده باشد، حصه متصرفی زارع بدون انتشار آگهی‌های نوبتی تحدید حدود شده و سند مالکیت آن به نام کشاورز صادر می‌شود.

وی ادامه داد: تحدید حدود قطعات مورد تصرف زارعین یا سهم اختصاصی مالک در صورت تقسیم و یا مستثنیات قانون اصلاحات ارضی، فقط با انتشار آگهی الصاقی و پس از استعلام از اداره امور اراضی محل انجام می‌شود.

قویدل خاطرنشان کرد: عدم حضور مالک قطعه مورد تحدید یا نماینده او مانع انجام عملیات تحدید حدود نخواهد بود و در این صورت، تحدید حدود با معرفی مجاور یا معتمدان و مطلعان محل انجام می‌گیرد.

وی در پایان گفت: مدت اعتراض به حدود، اعم از اینکه معترض متصرف قطعه مورد تحدید یا مجاور آن باشد، از تاریخ تحدید حدود تا ۳۰ روز پس از پایان عملیات تحدید حدود آخرین قطعه ملک مورد آگهی خواهد بود.