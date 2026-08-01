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۱۰ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۵۲

با هدف افزایش شفافیت مالی؛

دستور تاج برای افشای اطلاعات قراردادی بازیکنان لیگ برتر فوتبال

دستور تاج برای افشای اطلاعات قراردادی بازیکنان لیگ برتر فوتبال

رئیس فدراسیون خواستار افشای اطلاعات مرتبط با قراردادهای جاری در لیگ برتر فوتبال کشور شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از کمیته اخلاق خواست با حساسیت ویژه، قراردادهای ثبت‌شده بازیکنان و مربیان در فصل جدید را مورد بررسی قرار دهد. بر این اساس، کمیته اخلاق موظف خواهد بود در صورت مشاهده هرگونه مغایرت میان مبلغ قرارداد ثبت‌شده و مبالغ واقعی پرداختی از سوی باشگاه‌ها، موضوع را بررسی و مطابق مقررات با متخلفان برخورد کند.

این تصمیم با هدف افزایش شفافیت مالی، جلوگیری از انعقاد قراردادهای پنهان و صیانت از سلامت رقابت‌های فوتبال اتخاذ شده است. این رویکرد با الزامات فیفا نیز همخوانی دارد و باشگاه‌ها مکلف هستند اطلاعات و اسناد مربوط به قراردادها را به‌صورت کامل، دقیق و صحیح ثبت و ارائه کنند و هرگونه ارائه اطلاعات ناقص یا خلاف واقع می‌تواند مبنای رسیدگی و اقدامات قضایی قرار گیرد.

همچنین در صورت عدم افشای اطلاعات حقیقی و یا طرح اطلاعات نادرست پرونده توسط مدیران باشگاهها،موضوع در کمیته اخلاق مفتوح خواهد شد.

کد مطلب 6904815

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