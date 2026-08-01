علوی: تاج از معرفی گل گهر توسط ممبینی به AFC خبر نداشت

به گزارش خبرنگار مهر، امیر مهدی علوی سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره معرفی نماینده سوم ایران به کنفدراسیون فوتبال آسیا اظهار کرد: گل‌گهر پیش از این تاریخ در روز دهم خرداد معرفی شده بود و پس از آن در روز یازدهم خرداد این تصمیم اتخاذ شد. همچنین جلسات مربوطه در روزهای هفدهم و بیست‌وچهارم برگزار شد. برای تسریع در روند معرفی نماینده سوم به AFC سازمان مربوطه روز هشتم را برای انجام مکاتبات تعیین کرد و سازمان لیگ نیز در همین راستا اقدامات لازم را انجام داد.



وی در پاسخ به این پرسش که آیا مهدی تاج و اعضای هیئت‌رئیسه از معرفی گل‌گهر توسط دبیرکل به AFC اطلاع داشتند یا خیر، افزود: همان‌طور که عرض کردم این موضوع در جلسات سه‌جانبه مطرح شده بود اما در آن مقطع از این معرفی اطلاع نداشتند. بحث اصلی موضوع صدور مجوز و انجام این فرآیند بود.



سخنگوی فدراسیون فوتبال درباره اینکه آیا نظر هیئت‌رئیسه نسبت به عملکرد دبیرکل انتقادی است، گفت: در همه جای دنیا موضوعات داخلی هر مجموعه در همان خانواده بررسی می‌شود. همان‌طور که در فوتبال جهان نیز درباره برخی اتفاقات داخلی مانند مسائل تیم ملی پرتغال همه جزئیات رسانه‌ای نمی‌شود. بنابراین درباره تلقی هیئت‌رئیسه یا اینکه دبیرکل خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده یا تخلفی صورت گرفته است اظهار نظری نمی‌کنم و صلاح نمی‌دانم کسی را پیش از بررسی‌های لازم محکوم کنیم.



وی همچنین درباره برگزاری مسابقات لیگ برتر با حضور تماشاگران اظهار کرد: در هفته جاری جلسات مربوط به برگزاری لیگ با ریاست آقای بهاروند رئیس سازمان لیگ برگزار می‌شود و جمع‌بندی نهایی نیز در همان جلسات انجام خواهد شد اما لیگ برتر با حضور تماشاگران برگزار می‌شود.