تولیدی کفش در بازار تهران آتش گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر،درپی تماس کسبه بازاربزرگ تهران ساعت 9:26 دقیقه صبح امروز با سامانه 125، ستاد فرماندهی آتش نشانی تهران بلافاصله آتش نشانان ایستگاه های7، 97 و1 را همزمان به محل حادثه در گلوبندک، کوچه بادامچی بازار تهران روانه کرد.

محمد تیمور خانی رئیس ایستگاه 7 آتش نشانی مستقر در بازار که ازهمان ابتدای وقوع حادثه درمحل حضور داشت،دراین باره گفت: این تولیدی کفش شامل سه طبقه و به مساحت بیش از 300 مترمربع بود که درداخل آن مقادیر زیادی مواد اولیه تولید کفش از قبیل چرم، چسب، تینر و دیگر مواد قابل اشتعال وجود داشت.

وی افزود: آتش سوزی از طبقه اول تولیدی شروع شد و با وجود مواد سریع الاشتعال درآن بسرعت به طبقات فوقانی سرایت کرد.

تیمورخانی درمورد چگونگی مهار آتش اظهار داشت : آتش نشانان درشروع عملیات به دو گروه تقسیم شدند وباتوجه به احتمال گرفتارشدن چند نفر در داخل ساختمان تولیدی، هم زمان عملیات خاموش کردن آتش و جستجو در طبقات را آغاز کردند.

رییس ایستگاه آتش نشانی بازارتهران ادامه داد: گروه اول با قطع جریان برق وگاز کارگاه وپوشیدن دستگاه تنفسی وارد کانون آتش سوزی شده وبه مبارزه با شعله های سرکش آتش که هر لحظه روبه افزایش بود پرداختند.

وی گفت: تیم جستجو هم با پشتیبانی گروه اول در میان دود و آتش با نردبان دستی به طبقه فوقانی راه یافته وسرانجام پس از جستجو دراین طبقه دونفر بنام های هدایت- ع 45 ساله وامین –م 50 ساله را یافتندو به سرعت هر دو نفر را از بین دود و آتش بیرون آوردند.

تیمورخانی تصریح کرد: آتش نشانان هم چنین این آتش سوزی را با استفاده از چندین رشته لوله آبرسان در مدت زمان کوتاهی مهار و پیش از گسترش آن به ساختمان های اطراف کاملا خاموش کردند.

رییس ایستگاه 7 آتش نشانی علت اولیه بروز این آتش سوزی را اتصالی در سیم کشی برق کارگاه اعلام کرد و افزود: سیم کشی غیر استاندارد واستفاده از فیوز نامناسب هم چنین کشیدن بار بیش از حد از برق مصرفی شهر ابتدا منجربه ریختن مذابه های سیم های سوخته برروی مواد قابل اشتعال نظیر چسب وتینرشد و سپس با شعله ور شدن چسب و تینر، شعله های آتش به سرعت به سایر قسمت های دیگر این تولیدی گسترش پیدا کرد.