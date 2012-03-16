زدودن زنگار از قلبها بهترین کار در نوروز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در خطبه‌های نماز جمعه امروز کنگان اظهار داشت: حضور پرشور و گسترده مردم استان بوشهر در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی به حق اثبات کرد که استان بوشهر دارالحماسه است و در همه صحنه‌های حمایت و دفاع از نظام حاضر است.

وی با تقدیر از نامزدهای حاضر در انتخابات ادامه داد: همه کاندیدایی که از فیلتر شورای نگهبان گذشتند محترم هستند ولی انتخاب سه نفر روحانی و یک نفر دوست‌دار روحانیت در استان نشان از پیوند عمیق مردم با روحانیت است.

امام جمعه کنگان با اشاره به قرار گرفتن در روزهای پایانی سال 90 این سال را یکی از پرافتخارترین سالها برای نظام و انقلاب است. جهاد اقتصادی فقط منوط به سال 90 تنها نیست و این جهاد باید با قوت ادامه یابد.

وی به دستگیری متهم تصادف منجر به قتل دو جوان کنگانی در روزهای اخیر با تقدیر از صبر و متانت خانواده داغدیده اشاره کرد و افزود: با تلاش مقامات قضایی و امنیتی متهم اصلی دستگیر و بی‌گناهی یکی از دستگاه‌های این نظام که به اشتباه توسط برخی افراد متهم شده بود اثبات شد.

حجت‌الاسلام محمودی با گرامیداشت یاد و خاطره یادگار امام مرحوم حاج سیداحمد آقای خمینی (ره) اضافه کرد: ایشان به تعبیر مقام معظم رهبری عنصری بی‌بدیل بودند.

وی با انتقاد شدید از کشتار زنان و کودکان بی گناه افغان توسط یک سرباز آمریکایی و حمله وحشیانه ددمنشان صهیونیست به نوار غزه و کشتار مردم بی گناه، گفت: این جنایات مصداق واقعی نقض حقوق بشر است و باید عاملین این جنایات مجازات شوند.