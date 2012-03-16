توسعه رشته های دانشگاه آزاد دماوند نیازمند زمین است/ حذف بودجه دو میلیاردی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صفری عصر جمعه در جمع مردم و برخی از مسئولان شهرستان دماوند، به مشکلات پیش روی این دانشگاه برای جذب رشته های جدید اشاره کرد و افزود: ایجاد 10 رشته کارشناسی ارشد در دماوند در هاله ‏ای از ابهام قرار گرفت.

وی گفت: 9 سال پیش از این، مسئولان امر بنده را به‌ عنوان یک خدمتگزار از دانشگاهی مجهز و دارای 15 هزار دانشجو به شهرستان دماوند انتقال دادند.

این مسئول ادامه داد: در شهرستان دماوند نیز کار از نقطه صفر آغاز شد تا اینکه پس از 9 سال با مساعدت مسئولان امر 10 رشته کارشناسی ‏ارشد از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برای دانشگاه آزاد واحد دماوند به شرط اختصاص 30 هکتار زمین تصویب شد.

وی با اشاره به سفر رئیس جمهوری به دماوند بیان کرد: رئیس جمهور در سفری که به دماوند داشت، ضمن معرفی بنده برای پیگیری این موضوع، در قالب نامه ‏ای خواستار پیگیری ویژه این مهم شد.

صفری اضافه کرد: البته این نامه به صورت ویژه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد تا زمینی به مساحت 30 هکتار به دانشگاه آزاد دماوند برای ایجاد این 10 رشته کارشناسی ‏ارشد اختصاص یابد.

وی یادآور شد: پروسه این پیگیری از ریاست جمهوری به وزارتخانه، معاونان وزیر، اداره کل راه و شهرسازی تهران و سایر مسئولان، نزدیک دو سال به طول انجامید.

تأخیر در اختصاص زمین، بودجه دو میلیاردی را حذف کرد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند از حذف اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان در اثر تأخیر در تأمین این زمین از سوی شهرستان خبر داد.

وی افزود: اما این تأخیر دو ساله در جانمایی و اختصاص زمین سبب شد تا اعتباری بالغ بر دو میلیارد تومان برای اجرای این طرح با پایان زمان قانونی مقرر(25 اسفند) از دماوند حذف شود.

صفری از فرصتی یک ماهه برای اختصاص این زمین خبر داد و عنوان کرد: در حال حاضر فرصتی یک ماهه برای تأمین این زمین 30 هکتاری در نظر گرفته شده است.

وی ادامه داد: در صورت اتمام این بازه زمانی تعیین شده از سوی مسئولان ذی‏ربط و محقق نشدن اختصاص زمین مورد درخواست، باید با 10 رشته مصوب کارشناسی ‏ارشد دانشگاه آزاد دماوند نیز خداحافظی کرد.

وی دانشگاه را فرصتی مغتنم برای توسعه شهرستان دماوند تحت عنوان یک مرکز آموزشی بزرگ دانست و اضافه کرد: می ‏توان از ظرفیت بالقوه‏ای مانند فضاهای آموزش عالی در شمال شرق استان تهران به عنوان یک فرصت توسعه استفاده‏ای بهینه کرد.

شعار مطالبات مردم را محقق نمی کند



رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند تأکید کرد: با توجه به حماسه سازی مردم انقلابی ایران در انتخابات 12 اسفند، مسئولان بایستی به خواسته های آنان جامه عمل بپوشانند و بدانند که شعار مطالبات را محقق نمی کند.

وی افزود: حضور در نشستها، مراسم مختلف و سخنرانی از تأمین مطالبات مردمی به تحقق این مهم نمی انجامد؛ بلکه باید در عمل، حرکتی برای این مردم شایسته خدمت انجام داد.

اختلافات مدیران برخی دستگاهها رفع شود

وی گفت: در وهله نخست آنچه در زمینه رفع مشکلات و تأمین خواسته های مردم باید مدنظر قرار گیرد، از بین بردن اختلافات بین مدیران دستگاههای خدماتی مختلف در شهرستان دماوند است.

این مسئول اضافه کرد: بروز اختلاف بین ادارات دولتی در هر منطقه ای در نهایت به زیان مردم است و اصل تلاش برای تحقق خواسته ‏های مردمی را زیر سئوال می برد.

وی با بیان اینکه باید دور از شعار مطالبات مردم را پیگیری کرد، اظهار داشت: خواسته های به حق مردم شریف، ولایی و شهیدپرور شهرستان دماوند باید در قالب فعالیتهای مستمر، ارائه آمار، تقدیم گزارش و بررسیهای کارشناسی دسته بندی شود.

مسئولان به خواسته ها عمل کنند

صفری با تأکید بر اینکه مسئولان به خواسته های مردم عمل کنند، ادامه داد: در جلسات عمومی ممکن است مسئولان به صورت شعاری از تأمین مطالبات مردمی سخن به میان آورند؛ اما در نشستهای تخصصی می توان در فضایی واقعی و با توجه به ردیف اعتبارات ملی، استانی و شهرستانی این خواسته های مردمی را دسته ‏بندی و در قالب بسته ‏ای کامل مهیا ساخت.

وی گفت: این بسته مشتمل بر مطالبات مردمی شهرستان دماوند را می توان در رویدادهایی مانند سفر پیش ‏روی هیئت دولت در قالب سفرهای استانی دور چهارم در اختیار رئیس ‏جمهوری و هیئت همراه وی قرار داد تا به تصویب مصوباتی عمرانی و خدماتی بینجامد.

دماوند مشکل کمبود آب دارد

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد دماوند افزود: دماوند کم ‏آب منطقه ‏ای مناسب برای توسعه کشاورزی نیست و باید دسته بندی مطالبات مردمی در این شهرستان شد.

وی با بیان اینکه کشاورزی در تهران کم ‏آب نمی ‏تواند شاخص نخست توسعه باشد، بیان کرد: باید پیش از اجرای هر طرحی، ظرفیتهای آن نیز مورد سنجش و ارزیابی قرار گیرد.

این مسئول بیان داشت: کشاورزی در دماوند به دلیل کمبود منابع آب زراعی نمی ‏تواند با توسعه چندانی همراه شود، از سویی دیگر صنعت نیز با وجود قانون شعاع 120 کیلومتر ممنوعیت استقرار صنایع آلاینده، به شهرستان فیروزکوه می ‏رود.

صفری افزود: در استان و شهرستانی ضعیف به لحاظ منابع زیرزمینی آب همچون تهران و دماوند نمی ‏توان به کشاورزی با عنوان شاخص نخستین برای توسعه نگریست.