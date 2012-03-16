باید با 5 گل پیروز می شدیم/ هواداران در بازی الشباب ما را تنها نگذارند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد کاظمیان پس از پیروزی پرسپولیس مقابل نفت تهران ضمن بیان مطلب فوق گفت: ما باید در این دیدار 5 گل به ثمر می رساندیم اما در مجموع فکر می کنم تماشاگران از پیروزی ما با 3 گل هم لذت برده باشند.

وی با بیان اینکه تیم پرسپولیس در نیمه دوم این بازی عملکرد به مراتب بهتری داشت، افزود: امیدواریم با این پیروزی گوشه ای از محبت های هواداران که امسال بسیار زجرشان دادیم را جبران کرده باشیم.

هافبک گلزن پرسپولیس همچنین خاطرنشان کرد: ما روز دوم فروردین بازی بسیار حساسی با الشباب امارات پیش رو داریم و تمرکز کادر فنی و بازیکنان روی آن دیدار بود امیدوارم تماشاگران در آن مسابقه حساس به ورزشگاه بیایند و ما را برای رسیدن به پیروزی حمایت کنند.

دیدار تیم های فوتبال نفت تهران و پرسپولیس از هفته بیست و هشتم رقابت های لیگ برتر باشگاه کشور که عصر امروز در ورزشگاه آزادی برگزار شد با برتری 3 بر صفر شاگردان دنیزلی به پایان رسید.