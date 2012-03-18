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۲۸ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۴۶

سالارکیا در گفتگو با مهر:

حمایت دائمی از 13 هزار مددجوی زن سرپرست خانوار از سوی کمیته امداد البرز

حمایت دائمی از 13 هزار مددجوی زن سرپرست خانوار از سوی کمیته امداد البرز

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان البرز گفت: این نهاد طبق برنامه ریزی ها از هم اکنون ازحدود 13 هزار مددجوی زن سرپرست خانوار به صورت دائمی حمایت می کند و شرایط مورد نیاز برای تحقق این امر فراهم می شود.

علی سالارکیا در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: طبق برنامه ریزی ها کمیته امداد استان البرز به این مددجویان خدماتی از جمله کمک هزینه معیشت، اشتغال، درمان، فرهنگی و مسکن ارائه می کند.

وی ادامه داد: برگزاری اردوهای متعدد برای سطوح مختلف جامعه هدف کمیته امداد، همواره یکی از برنامه های رایج بوده و اقدامات لازم در این خصوص صورت می گیرد.

مدیر کل کمیته امداد البرز گفت:  با کمکهای خیران 200 بانوی سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد البرز به عتبات عالیات اعزام شدند و این اقدام بسیار مطلوب بوده است.

سالارکیا ادامه داد: این تعداد بانوی سرپرست خانوار در قالب پنج کاروان به صورت زمینی به سفر معنوی کربلای معلی اعزام شده اند.

این مسئول گفت: این سفر با اعتباری بالغ بر یک میلیارد ریال از محل کمکهای خیران که ویژه سفر به عتبات عالیات بوده، انجام شده است.

مدیرکل کمیته امداد البرز افزود: مددجویان هیچگونه هزینه ای در این زمینه متقبل نشده اند.

کد مطلب 1561668

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