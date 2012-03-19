اعزام 114 گروه جهادی سمنان به مناطق محروم/ اعزام 286 اکیپ پزشکی

حسین شیخ طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه اولین گروه جهادی در سال 1380 و در دانشگاه سمنان شکل گرفت، افزود: در سال جاری 114 گروه دانشجویی و طلاب در اردوی جهادی داشتیم که چهار هزار و 850 دانشجو و طلاب در اردوی جهادی حضور داشتند.

وی همچنین اضافه کرد: امسال پنج هزار و 400 دانش آموز نیز در اردوی جهادی شرکت کردند.

حضور 178گروه مساجد و محلات در اردوی جهادی

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد استان سمنان با اشاره به این مطلب که امسال 178گروه مساجد و محلات در اردوی جهادی شرکت کردند، اظهار داشت: در این گروه ها دانشجو، کسبه و عموم مردم حضور داشتند.

شیخ طاهری با بیان اینکه مدت اردوهای دانشجویان و طلاب 10تا 15روزه است، گفت: اردوی مساجد و محلات یک تا دو روز است.

وی با اشاره به این مطلب که در اردوی دانش آموزی برای زیبا سازی، تعمیرات و تجهیزات مدارس از دانش آموزان همان مدارس به کار گیری می شود، افزود: پیش بینی می کنیم در سال 91، چهارصد مدرسه در سطح استان سمنان زیباسازی و مرمت شود.

آموختن کار گروهی مهمترین هدف از انجام اردوهای جهادی

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان مهم ترین هدف از انجام اردوهای جهادی دانش آموزی را آموختن کار و تلاش گروهی عنوان و تصریح کرد: کارو تلاش پشتوانه پیشرفت نظام جمهوری اسلام است و این مهم باید در فرهنگ ما نهادینه شود.

شیخ طاهری، غنی سازی اوقات فراغت، آشنایی با واقعیت های جامعه و دیدن محرومیت را از دیگر اهداف اردوهای جهادی عنوان کرد.

وی با بیان اینکه اردوهای جهادی تحت عنوان طرح هجرت سه است، اظهار داشت: طرح هجرت سه در هفت عرصه شامل "بهسازی و نوسازی مدارس، خدمات بهداشتی و درمانی، خدمات عمران و آبادانی روستا ها، علم و آموزش و پژوهش، آموزش فنی و حرفه ای، خدمات حمایتی و منابع طبیعی و کشاورزی است.

اعزام 286 اکیپ پزشکی در سالجاری به مناطق محروم

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان همچنین از اعزام 286 اکیپ پزشکی در 9ماهه امسال به مناطق محروم خبر داد.

شیخ طاهری با بیان اینکه اردو های جهادی در صدد حل مشکلات مناطق محروم است، عنوان کرد: با رفتن مسئولان به این مناطق مشکلات بررسی شده و یا در برنامه قرار می گیرد.

وی با اشاره به این مطلب که امسال 900 نفر روز در عرصه های هفت گانه فعالیت داشتند، اظهار داشت: پیش بینی می شود در سال 91، بالای یک میلیون نفر روز در این عرصه ها فعالیت داشته باشند.

امسال 221مدرسه بازسازی شده است

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان همچنین اضافه کرد: امسال 221مدرسه بازسازی شده است.

شیخ طاهری میانگین سنی افراد را در اردوهای جهادی 15 تا30 سال عنوان کرد و گفت: امسال 54 درصد براداران و 46درصد خواهران در این اردوها مشغول به کار شدند.

وی از بکارگیری22 درصد از دانش آموزان، 48درصد دانشجو و طلبه، 34درصد متخصصین در زمینه های مختلف و 26درصد سایر موارد، خبر داد و افزود: سعی می کنیم در تمام مناطق محروم، حداقل نیازمندیها را در همه عرصه ها شناسایی کرده و در صدد رفع آن بکوشیم.

شیخ طاهری دایر کردن بیمارستان صحرایی یک هفته ای در مناطق محروم را از جمله برنامه های آینده سپاه استان دانست و گفت: با حضور پزشک متخصص و عمومی در این بیمارستان ها کار آزمایشگاهی در سطح یک و خدمات بهداشتی ارائه خواهد شد.

ارائه خدمت 300 پزشک به محرومین در بیمارستان های صحرایی استان سمنان

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان با بیان اینکه این بیمارستان ها در شاهرود، دامغان، سمنان، گرمسار و مهدیشهر دایر خواهد شد، گفت: پیش بینی می شود 300 پزشک متخصص و عمومی در بیمارستان های صحرایی ارائه خدمات کنند.

رئیس سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد(عج) استان سمنان، احیاء و اصلاح باغات میوه، کپه کاری، سد سنگی و ملاتی، درختکاری، آب رسانی، هرس، آموزش مسائل کشاورزی، مبارزه با تب برفکی، مبارزه با آفات، تولید و توزیع نهال را از دیگر برنامه های پیش بینی شده در عرصه منابع طبیعی برای سال 91 بر شمرد.

وی با اشاره به این مطلب که استان سمنان جز پنج استان برتر کشور در زمینه اردوی جهادی است، گفت: از نظر کمی و کیفی در جایگاه خوبی قرار داریم و استقبال جوانان از این اردوها بی نظیر است.