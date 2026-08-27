نوربخش داداشی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدلهای هواشناسی، تا شنبه جو نسبتاً پایداری را در اغلب مناطق استان انتظار داریم.
وی افزود: طی این مدت در اغلب ساعتها آسمان استان صاف و در ساعتهای بعدازظهر افزایش وزش باد پیشبینی میشود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی ادامه داد: برای امروز در بخشهایی از رازوجرگلان، مانه و نوار جنوبی استان، فردا در اغلب مناطق استان و شنبه بیشتر در مناطق نیمه جنوبی، گاهی وزش باد شدید همراه با خیزش گردوخاک برآورد میشود.
وی گفت: یکشنبه در ارتفاعات افزایش ابر با احتمال بارش پراکنده و دوشنبه با تشدید ناپایداری، در بعضی ساعتها افزایش ابر، وزش باد لحظهای شدید و رگبار پراکنده باران و رعدوبرق را اغلب در مناطق نیمه شرقی، بهویژه در دامنهها و ارتفاعات شرق و جنوب شرق استان انتظار داریم.
داداشی درباره تغییرات دمایی نیز اظهار کرد: از نظر دمایی طی این مدت نوسان یک تا ۲ درجهای دما پیشبینی میشود و دوشنبه با کاهش نسبی دما همراه خواهد بود.
مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی درباره دمای ثبتشده در استان طی شبانهروز گذشته گفت: ایستگاه گریوان با کمینه دمای ۱۱ درجه سانتیگراد، خنکترین و آشخانه و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین مناطق استان گزارش شدند.
وی افزود: طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۴ و ۳۵ درجه سانتیگراد ثبت شد.
داداشی ادامه داد: در بین مراکز شهرستانهای استان نیز فاروج با کمینه دمای ۱۲ درجه سانتیگراد خنکترین و آشخانه و پیشقلعه با بیشینه دمای ۳۹ درجه سانتیگراد گرمترین مراکز گزارش شدند.
نظر شما