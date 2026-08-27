به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان صبح پنجشنبه در مراسم کلنگ‌زنی یادمان وحشی بافقی که با حضور سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد، طی سخنانی فرهنگ را از زاویه عدالت مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: تولید فرهنگ سالم بدون عدالت ممکن نیست و ریشه بسیاری از مشکلات امروز جامعه به علت بی‌عدالتی‌ها است.

وی با بیان اینکه مشکلات حوزه انتخابیه‌اش فقط به یک دستگاه مربوط نمی‌شود، تصریح کرد: هرگاه موضوع راه، بهداشت یا آموزش مطرح می‌شود، وقتی ریشه‌یابی می‌کنیم به بی‌عدالتی در تقسیم حوزه‌های انتخابیه می‌رسیم.

نماینده مردم بافق در مجلس با تشریح وسعت جغرافیایی حوزه انتخابیه خود گفت: این حوزه با شش شهرستان تنها یک نماینده دارد و از شرق تا غرب با استان‌های خراسان جنوبی، کرمان، فارس، اصفهان و یزد هم‌مرز است. فاصله برخی بخش‌های آن تا مرکز حوزه به ۲۷۵ کیلومتر می‌رسد و همین موضوع حضور مسئولان و پیگیری مطالبات مردم را با دشواری روبه‌رو کرده است.

صباغیان با اشاره به مثال‌هایی از نسبت جمعیت به تعداد نمایندگان در برخی استان‌ها، این وضعیت را ناعادلانه خواند و افزود: در برخی حوزه‌ها با جمعیت مشابه یا حتی کمتر، تعداد نمایندگان بیشتری در مجلس حضور دارند، اما حوزه ما با وجود وسعت زیاد و پراکندگی جمعیت، تنها یک نماینده دارد.

وی با یادآوری اینکه موضوع افزایش تعداد نمایندگان مجلس چهار بار در مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، خاطرنشان کرد: این طرح با پیشنهاد وزارت کشور تهیه و بررسی شده، اما همچنان در دولت معطل مانده است. از دولت می‌خواهیم اگر شعارشان عدالت است و کتاب نهج‌البلاغه حفظ هستند، موضوع افزایش نمایندگان و رفع این تبعیض را به طور جدی در هیئت دولت پیگیری کنند.

نماینده بافق خطاب به وزیر فرهنگ گفت: از شما می‌خواهم پیام مردم این حوزه را به رئیس‌جمهور منتقل کنید؛ مردمی که در برخی شهرستان‌هایشان از ابتدای انقلاب حتی یک وزیر هم سفر نکرده است.

صباغیان همچنین از وزیر فرهنگ خواست تا به درخواست‌های مکتوب حوزه انتخابیه درباره مجوزهای شهرستان بافق و موضوع روز ملی وحشی بافقی دستور رسیدگی بدهد.

وی در پایان با قدردانی از حضور صالحی در بافق، سفر وزرا به شهرستان‌های دورافتاده را فرصتی برای جبران بخشی از بی‌عدالتی‌ها دانست و ابراز امیدواری کرد این حضورها به تصمیم‌های عملی برای مردم منطقه منجر شود.