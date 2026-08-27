رفع تصرف ۳ هکتار از اراضی ملی در بندرعباس

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ محمد علی عزتی اظهار کرد: در پی وصول یک فقره شکوائیه و گزارش از اداره منابع طبیعی و آبخیزداری استان مبنی بر تصرف غیرقانونی بخشی از اراضی ملی در یکی از روستاهای تابعه شهرستان بندرعباس، پیگیری موضوع در دستور کار ماموران پلیس امنیت اقتصادی استان قرار گرفت.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی استان هرمزگان افزود : کارشناسان پلیس امنیت اقتصادی پس از بررسی میدانی، مستند سازی و استعلامات ثبتی،اطمینان یافتند که فردی سودجو بدون داشتن مجوز قانونی اقدام به تصرف و تصاحب مقدار ۳۶هزارو۵۵۶متر مربع از اراضی ملی باشیوه دیوار کشی وکاشت نهال مرکبات و نخل خرما نموده است .

وی در ادامه گفت: مأموران ضمن هماهنگی قضایی و با همکاری کارشناسان اداره منابع طبیعی به محل اعزام و نسبت به خلع یدورفع تصرف این اراضی به بیت المال اقدام کردند .

این مسئول انتظامی با بیان اینکه ارزش زمین های رفع تصرف شده برابر نظریه کارشناسان اقتصادی ۵۰میلیارد ریال برآورد شده است ، تصریح کرد: در این رابطه یک نفر متهم شناسایی و پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان در پایان با هشدار به سودجویان و متصرفان زمین های اراضی ملی، از عمومی شهروندان خواست هر گونه موارد مشکوک به زمین خواری و تصرف منابع ملی را از طریق سامانه ۱۱۰ به مرکز فوریتهای پلیس اطلاع دهند .