رطوبت هوا در خوزستان به بالای ۸۰ درصد رسید

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دادههای ایستگاههای هواشناسی استان خوزستان در ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه تا ساعت ۹:۳۰ صبح پنجشنبه حاکی از استمرار رطوبت بالا در مناطق جنوبی و ساحلی استان است.
شهرهای ماهشهر و شادگان با ثبت میزان ۸۳ درصد رطوبت، بیشترین میزان شرجی را در بین ایستگاههای ۲۳ گانه استان به خود اختصاص دادهاند.
شهرهای هندیجان با ۸۱ درصد و آبادان با ۸۰ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند و رطوبت هوای این مناطق به مرز ۸۰ درصد و بالاتر رسیده است.
میانگین رطوبت نسبی در ایستگاههای استان طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۱.۲ درصد گزارش شده است. ایستگاههای کشاورزی اهواز، هویزه، اهواز و گتوند نیز رطوبت بالای ۵۰ درصد را تجربه کردهاند.
در سوی دیگر، ایستگاههای دزپارت با ۲۱ درصد، هفتکل با ۲۷ درصد و مسجدسلیمان با ۲۷ درصد کمترین میزان رطوبت را در میان سایر مناطق استان ثبت کردهاند.
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