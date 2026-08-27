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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۳

رطوبت هوا در خوزستان به بالای ۸۰ درصد رسید

رطوبت هوا در خوزستان به بالای ۸۰ درصد رسید

اهواز - شرایط شرجی و رطوبت بالا در نوار ساحلی خوزستان همچنان تداوم دارد و میزان رطوبت در ماهشهر و شادگان به ۸۳ درصد رسیده است.

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی داده‌های ایستگاه‌های هواشناسی استان خوزستان در ۲۴ ساعت گذشته از ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه تا ساعت ۹:۳۰ صبح پنجشنبه حاکی از استمرار رطوبت بالا در مناطق جنوبی و ساحلی استان است.

شهرهای ماهشهر و شادگان با ثبت میزان ۸۳ درصد رطوبت، بیشترین میزان شرجی را در بین ایستگاه‌های ۲۳ گانه استان به خود اختصاص داده‌اند.

شهرهای هندیجان با ۸۱ درصد و آبادان با ۸۰ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند و رطوبت هوای این مناطق به مرز ۸۰ درصد و بالاتر رسیده است.

میانگین رطوبت نسبی در ایستگاه‌های استان طی ۲۴ ساعت گذشته ۵۱.۲ درصد گزارش شده است. ایستگاه‌های کشاورزی اهواز، هویزه، اهواز و گتوند نیز رطوبت بالای ۵۰ درصد را تجربه کرده‌اند.

در سوی دیگر، ایستگاه‌های دزپارت با ۲۱ درصد، هفتکل با ۲۷ درصد و مسجدسلیمان با ۲۷ درصد کمترین میزان رطوبت را در میان سایر مناطق استان ثبت کرده‌اند.

کد مطلب 6929321

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۰۶ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      6 0
      پاسخ
      هوای ۵۰درجه ورطوبت ۸۰ درجه دیروزسرساعت ۱۳برق هم قطع شد
      • محسن IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
        0 0
        👍🏻دقیقا چرا اینکار رو می کنن؟
    • سید علی نجات IR ۱۵:۴۷ - ۱۴۰۵/۰۶/۰۵
      0 0
      پاسخ
      همین حالابرق رفت یعنی چه گناهی کردیم این خوزستان مسئول نداره عمل کردم نمیتونم

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