فرماندار بوشهر: ظرفیت شناورها برای تردد دریایی خارگ افزایش یابد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری در حاشیه سفر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به جزیره خارگ اظهار کرد: حمل‌ونقل دریایی یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی خارگ با سرزمین اصلی است و استمرار و ارتقای این ارتباط، نقش مستقیمی در رفاه مردم و تسهیل تردد کارکنان و خانواده‌ها دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی جزیره خارگ و وابستگی بخش قابل توجهی از ترددها به مسیر دریایی، افزایش ظرفیت شناورهای مسافری باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: تأمین شناورهای مناسب و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران می‌تواند ضمن کاهش مشکلات و محدودیت‌های موجود، موجب تسهیل رفت‌وآمد مردم و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل دریایی شود.

مظفری با اشاره به اهمیت همکاری مجموعه‌های مرتبط با جزیره خارگ ادامه داد: برای رفع مسائل حوزه حمل‌ونقل دریایی، باید از ظرفیت شرکت ملی نفت ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط استفاده شود و تصمیمات لازم با نگاه به نیازهای واقعی مردم اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای خدمات حمل‌ونقل و ایجاد دسترسی پایدار و ایمن به مسیرهای دریایی از مطالبات مهم مردم خارگ است و مدیریت شهرستان پیگیری این موضوع را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال خواهد کرد.