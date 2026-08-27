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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۲۴

فرماندار بوشهر: ظرفیت شناورها برای تردد دریایی خارگ افزایش یابد

فرماندار بوشهر: ظرفیت شناورها برای تردد دریایی خارگ افزایش یابد

بوشهر- فرماندار بوشهر گفت: با توجه به اهمیت تردد دریایی برای ساکنان و شاغلان جزیره، لازم است ظرفیت شناورهای مسافری در این مسیر افزایش یابد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مظفری در حاشیه سفر مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران به جزیره خارگ اظهار کرد: حمل‌ونقل دریایی یکی از مهم‌ترین مسیرهای ارتباطی خارگ با سرزمین اصلی است و استمرار و ارتقای این ارتباط، نقش مستقیمی در رفاه مردم و تسهیل تردد کارکنان و خانواده‌ها دارد.

وی افزود: با توجه به شرایط خاص جغرافیایی جزیره خارگ و وابستگی بخش قابل توجهی از ترددها به مسیر دریایی، افزایش ظرفیت شناورهای مسافری باید به صورت جدی مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار بوشهر تصریح کرد: تأمین شناورهای مناسب و افزایش ظرفیت جابه‌جایی مسافران می‌تواند ضمن کاهش مشکلات و محدودیت‌های موجود، موجب تسهیل رفت‌وآمد مردم و ارتقای کیفیت خدمات حمل‌ونقل دریایی شود.

مظفری با اشاره به اهمیت همکاری مجموعه‌های مرتبط با جزیره خارگ ادامه داد: برای رفع مسائل حوزه حمل‌ونقل دریایی، باید از ظرفیت شرکت ملی نفت ایران و سایر دستگاه‌های مرتبط استفاده شود و تصمیمات لازم با نگاه به نیازهای واقعی مردم اتخاذ شود.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای خدمات حمل‌ونقل و ایجاد دسترسی پایدار و ایمن به مسیرهای دریایی از مطالبات مهم مردم خارگ است و مدیریت شهرستان پیگیری این موضوع را تا رسیدن به نتیجه مطلوب دنبال خواهد کرد.

کد مطلب 6929323

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