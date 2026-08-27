به گزارش خبرگزاری مهر، علی شیروانی شیری در آئین تکریم و معارفه سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان فارس گفت: رویکرد دانشکدهمحوری میتواند زمینه ارتقای کیفیت فعالیتهای آموزشی و پژوهشی و تحقق هرچه بهتر اهداف دانشگاه را فراهم کند.
وی با اشاره به اهمیت حرکت دانشگاه فرهنگیان در مسیر اهداف متعالی و رسالتهای تعیینشده برای این مجموعه، افزود: همه بخشهای دانشگاه باید با همافزایی، تعامل و استفاده از ظرفیتهای علمی و اجرایی، برای ارتقای جایگاه دانشگاه و بهبود خدمات به جامعه تعلیم و تربیت تلاش کنند.
سرپرست دانشگاه فرهنگیان استان فارس با اشاره به سوابق علمی و اجرایی محمدصادق ضرونی، خواستار همکاری و همراهی همهجانبه اعضای هیئت علمی و کارکنان با سرپرست جدید دانشکده علوم انسانی شد.
شیروانی شیری ابراز امیدواری کرد که با برنامهریزی و اقدامات مدیریت جدید، زمینه اعتلای جایگاه دانشکده علوم انسانی و ارتقای سطح خدمات آموزشی و پژوهشی فراهم شود.
در این مراسم از خدمات مهین شمسایی در دوران سرپرستی پردیس شهید باهنر تقدیر و محمدصادق ضرونی به عنوان سرپرست دانشکده علوم انسانی دانشگاه فرهنگیان فارس معرفی شد.
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