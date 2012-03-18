کویت در آستانه اعتصابی فراگیر و فلج کننده قرار گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از منابع خبری، اعتصاب کارکنان خطوط هوایی کویت از روز شنبه آغاز شده و به لغو بسیاری از پروازهای انجامیده است.



کارکنان خطوط هوایی کویت تهدید کرده اند درصورتی که دولت خواسته هایشان از جمله بالابردن حقوق را برآورده نکند، اعتصاب خود را به اعتصابی فراگیر و فلج کننده که شامل خطوط کشتیرانی نیز می شود، تبدیل کنند.

این در حالی است که کارکنان گمرک کویت از چندین روز قبل تاکنون در اعتصاب به سر می برند. بر اساس گزارش العالم،

19 پرواز بعد از ظهر امروز یکشنبه لغو شد و اتحادیه کارکنان شرکت خطوط هوایی کویت تهدید کرد که اعتصاب خود را به اعتصابی گسترده که فعالیت دیگر شرکتها را متوقف کند، تبدیل می کند چرا که این شرکت خدمات زیربنایی برای دیگر شرکتهای کویتی فراهم می کنند.



بر اساس گزارش رسانه های کویتی، مسافران یکی از پروازهای خارجی شامگاه شنبه به محض رسیدن به کویت برای چندین ساعت منتظر دریافت چمدانهای خود بودند، ولی پس از چندین ساعت انتظار خود به سمت هواپیما رفتند و چمدان هایشان را از خدمه هواپیما تحویل گرفتند.



رئیس اتحادیه خطوط هوایی کویت تهدید کرده است، در صورتی که دولت کویت حقوقها را افزایش ندهد، اعتصاب گسترده تر و پروازهای بیشتری لغو می شود.



اتحادیه خطوط هوایی کویت خواستار افزایش حقوق کارکنان آن به میزان 30 درصد شده است. از سوی دیگر، اعتصاب کارکنان گمرک کویت که از چندین روز قبل تاکنون ادامه دارد، به دلیل تاخیر در ورود کالاها به این کشور، سبب بالارفتن قیمت سبزیجات و میوه شده است.



اینها در حالی است که مدارس و دانشگاه ها کویت امروز یکشنبه به دلیل شرایط نامناسب آب و هوایی و طوفان شن تعطیل شده اند.