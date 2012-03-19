به گزارش خبرنگار مهر، کریم پاداش اصل شامگاه یکشنبه ضمن اعلام خبر فوق اظهار داشت: برابر ابلاغ اداره کل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی به زودی بسکتبال استان صاحب یک سالن اختصاصی خواهد شد که این امر می تواند تحولی بزرگ در پیشرفت و توسعه این رشته ورزشی به شمار آید.

وی ادامه داد: در واگذاری این سالن به هیئت بسکتبال استان، شخص مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی تلاش و مساعدت ویژه ای داشت که به نظر من این حمایت آنها از بسکتبال در آینده ثمرات خوبی را برای ورزش استان درپی خواهد داشت.

پاداش اصل با بیان اینکه هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در سال 90 کارنامه ای درخشان به ثبت رسانده، تصریح کرد: برگزاری مسابقات و همچنین اعزام تیمهای استان در رده های مختلف سنی به مسابقات به بیش از 30 مورد در سال می رسد که در کنار آن، کسب عناوین مختلف نیز مهر تائیدی بر فعالیتهای خوب هیئت بسکتبال استان است.

وی افزود: از جمله عناوین کسب شده در بخش بانوان بوده که می توان در این خصوص به کسب مقام سوم کشور در بخش جوانان و نونهالان و نیز دعوت از شش بازیکن دختر استان به تیم ملی جوانان اشاره داشت.

رئیس هیئت بسکتبال استان و نماینده بسکتبال منطقه هفت کشور با اشاره به موفقیت بسکتبالیستهای رده پایه، یادآور شد: یکی از اولویتهای مهم و اساسی برای هئیت بسکتبال استان توجه ویژه به استعدادها و بازیکنان رده پایه است و از این رو در بخش پسران، همه تیمهای استان در رده های سنی نونهالان، نوجوانان و جوانان و همچنین در مینی بسکتبال موفق به حضور در جمع هشت تیم برتر کشور شده اند.

وی ادامه داد: در بخش پسران همچنین سه بازیکن از آذربایجان شرقی به اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان دعوت شده اند و همین امر سبب شده تا انگیزه موفقیت در بین سایر بازیکنان رده های پایه بسکتبال استان بیشتر از قبل شود.

پاداش اصل در ادامه به برگزاری کلاسهای آموزشی، داوری و مربیگری در استان اشاره کرد و گفت: در سال 90 از جمله اقدامات مهم هئیت بسکتبال استان برگزاری کلینیک مربیگری با حضور آقای ماریو بلازونه ایتالیایی بود که مربیان زیادی طی مدت یک هفته زیر نظر این مدرس بین المللی آموزش های لازم در خصوص آخرین روش ها و تاکتیکهای مربیگری در بسکتبال را فرا گرفتند.

وی افزود: علاوه بر کلاس مذکور، چند دوره آموزشی برای داوران و مربیان استان برگزار کرده ایم و اخیرا نیز کلاس داوری با حضور 37 نفر از داوران جوان تبریز و سایر شهرستانهای استان با مدرسی آقایان رسول و مهرداد آذرمی به مدت یک هفته در تبریز برگزار شد.

رئیس هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به برگزاری مسابقات مختلف در شهرستانهای استان، عنوان داشت: در سال 90، بسکتبال آذربایجان شرقی نه تنها در تبریز بلکه در سایر شهرستانها از جمله سراب، آذرشهر و ایلخچی با برگزاری مسابقات مختلف از جمله قهرمانی کشور حال و هوای دیگری پیدا کرده بود که به نظر من این موضوع می تواند در گسترش و فراگیری بسکتبال در کل استان موثر واقع شود.

وی در خاتمه باردیگر به تاثیر مثبت وجود سالن اختصاصی برای بسکتبال استان اشاره و تاکید کرد: با در اختیار داشتن یک سالن اختصاصی، بسکتبال استان دیگر از نظر کمبود سالن برای تمرین و برگزاری مسابقات مشکلی نخواهد داشت و لازم است من باردیگر از طرف جامعه بسکتبال استان از مدیر کل ورزش و جوانان استان بخاطر حمایتها و مساعدتهای ایشان در خصوص واگذاری یک سالن اختصاصی به هیئت بسکتبال قدردانی داشته باشم.

هیئت بسکتبال آذربایجان شرقی به عنوان یکی از موفق ترین هیئتهای استان شناخته شده و در بین هیئت های بسکتبال کشور نیز از اعتبار و توفیق مطلوبی بهره مند است.