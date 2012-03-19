به گزارش خبرنگار مهر، علی بحرانی ظهر دوشنبه در جمع مسئولان شهرستان دیر افزود: به برکت انفاس قدسی حضرت امام (ره) و رهبری مقام معظم رهبری ظلم ستیزی توسط ملت‌های بیدار و اسلامی در جهان در حال گسترش است.

وی اظهار داشت: همراهی مردم با نظام اسلامی در تمام عرصه ها از بزرگترین دستاوردهای انقلاب اسلامی است که باید قدر نظام، رهبری و مردم را بدانیم.

بحرانی گفت: جمهوری اسلامی بهترین عرصه برای خدمت صادقانه به مردم است که باید پاسخگوی وجدان و خون شهدا باشیم.

فرماندار دیر اضافه کرد: شهرستان دیر با مشارکت 84 درصدی در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی جزو چهار شهرستان برتر استان بوشهر بود که وظیفه داریم از حضور گسترده مردم قدردانی کنیم.

وی با اشاره به پتانسیل شهرستان دیر در جذب گردشگران و مسافران نوروزی گفت: استفاده از ظرفیت این شهرستان برای شناساندن آن به مسافران نوروزی از تکالیف کاری ما مسئولان است اما باید توجه داشته باشیم که ورود فرهنگ های مختلف دراین ایام باعث نشود که مردم ما از فرهنگ اصیل دینی و ولایی خود پا عقب بگذاریم و اگر مواردی مشاهده شد با تذکر لسانی و با زبان لین جلو آن گرفته شود.

بحرانی درمورد افزایش قیمت ها در بازار گفت: بازار باید به درستی مدیریت شود و افزایش برخی قیمت ها در بازار داخلی نگرانی دارد و مسئولان باید با اعزام تیم های بازرسی و تعزیرات بازار را به دقت کنترل کنند و جلوی روند افزایش هرگونه کالا را بگیرند و با متخلفین جدی برخورد کنند.

وی فعال شدن خودپردازها و معرفی جانشین مدیر در ایام نوروز و جذب اعتبارات برای برنامه ریزی سال آینده، وضعیت پروژه ها و میزان پیشرفت آنها، بازدید از پروژه ها و تکریم ارباب رجوع باید در برنامه کاری مدیران قرار گیرد.

فرماندار دیر از تلاش تمام مدیران در مدت یک سال کاری برای خدمت به مردم قدردانی کرد و از خبرنگاران و اصحاب رسانه که در انعکاس اخبار و رویدادهای شهرستان با مجموعه دستگاه های اداری همکاری داشتند، تشکرکرد.