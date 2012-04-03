"باباامان" رکورد دار بازدید مسافران نوروزی در خراسان شمالی

محمد موفق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: بر اساس آمار موجود در طی تعطیلات نوروزی سال 91 بیش از 200 هزارگردشگر نوروزی از بوستان ملی بابا امان بازدید کرده است و این مکان تفریحی را در صدر پربازدید ترین مراکز گردشگری استان قرار داده است.

وی اظهار داشت: این مجموعه تفریحی توریستی به سبب قرار گرفتن در مسیر زیارتی مشهد مقدس و داشتن امکانات گردشگری مناسب پذیرای بیشترین تعداد مسافر در ایام نوروزی بوده است.

موفق با اشاره به فعالیت تورهای گردشگری میراث فرهنگی خراسان شمالی در محل این مجموعه تصریح کرد: جذابیت‌های طبیعی باباامان، برگزاری تورهای گردشگری، برگزاری نمایشگاه صنایع دستی، استقرار پایگاه‌های هلال احمر و پلیس و سایر خدمات ارائه شده در این مکان، از مهم‌ترین عوامل تمایل مسافران نوروزی برای توقف و بازدید ازاین مکان تفریحی است.

وی در مورد تکمیل پروژه روشنایی مسیر باباامان تصریح کرد: این طرح با جدیت در حال پیگیری است و احتمالا تا اواخر خردادماه سال 91 به پایان می‌رسد.

معاون فرهنگی و هنری شهرداری بجنورد در پایان ضمن تشکر از استقبال مردم خراسان شمالی برای رهاسازی ماهیان قرمز سفره عید در استخر این مجموعه افزود: همکاری و هماهنگی مردم در اجرای طرح‌های شهرداری در روند بهبود اوضاع شهری بسیار موثر است.