زمینهای کشاورزی فارس سند دار می شوند

مهرزاد خرد در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه برای اولین بار در کشور اراضی کشاورزی استان فارس دارای سند مالکیت می شوند، گفت: از سال 1340 تاکنون همگان در انتظار سند دار شدن اراضی کشاورزی در کشور بودند.

وی تصریح کرد: در حال حاضر با برنامه ریزیهایی که در استان فارس انجام شده و آماده بودن زیرساختها برای یک میلیون و 300 هزار هکتار از اراضی استان نقشه ای با مقیاس یک به پنج هزار با مقتصات جهانی تهیه شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی فارس با بیان اینکه اولین سند مالکیت همزمان با سفر دور چهارم هیئت دولت به فارس ارائه می شود، تاکید کرد: با همکاری اداره ثبت اسناد فارس سند مالکیت اراضی در حال تهیه است واولین سند مالکیت اراضی از جانب رئیس جمهور اهدا می شود.

خرد تصریح کرد: مهمترین دلنگرانی کشاورزان عدم وجود سند مالکیت اراضی آنان بوده که با سند دار شدن این اراضی از این پس شاهد تلاش بیشتر کشاورزان استان فارس خواهیم بود.

وی با بیان اینکه زمینه انجام این حرکت بزرگ از حدود چهار سال پیش آغاز شده بود، یادآور شد: زمانیکه بحث سند دار کردن اراضی ملی مطرح شد و در فارس به شدت پیگیری این بحث صورت گرفت امروز توانسته ایم بحث سند مالکیت اراضی کشاورزی را مطرح کنیم.