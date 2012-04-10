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۲۲ فروردین ۱۳۹۱، ۱۸:۰۵

کتاب "حجاب بی حجاب"

کتاب "حجاب بی حجاب"

خبرگزاری مهر- گروه دین و اندیشه: کتاب" حجاب بی حجاب" نوشته حجت الاسلام محمدرضا زائری با بررسی جنبه های اجتماعی حجاب در 107 صفحه از سوی انتشارات "آرما"منتشر شد.

محمدرضا زائری در بخشی از پیشگفتار با تأکید بر اهمیت حجاب در اسلام، به جایگاه سیاسی و فرهنگی آن در کشورهای مختلف اشاره کرده و یادآور می شود: حجاب، یک التزام فردی و شخصی نیست که بتوان مثل نماز در خلوت و خفا خواند و یا مثل روزه بی نشان و پنهان بدان پرداخت؛ بلکه انتخابی علنی  و جدی و آشکار است که معنا و مفهومی گسترده دارد و آثار و تبعات گسترده ای نیز بر آن مترتب می شود. حساسیت و اهمیت حجاب از جهات مختلف، اقتضا می کند که با نگاهی جامع بدان پرداخته شود و چه در مقام پژوهش و چه در مقام آسیب شناسی و سیاست گذاری برای ترویج و تبلیغ از زاویه حیثیت اجتماعی و فرهنگی خاص آن مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.

نویسنده در ادامه، مخاطب اصلی کتاب را نه تنها بانوان، که فعالان فرهنگی خوانده و با اظهار تأسف از عدم پرداختن محققان و اندیشمندان به این حکم مهم اسلامی ، کتاب" مسئله حجاب" شهید مطهری را تنها سرمایه و پشتوانه نظری موضوع حجاب در طول سالهای اخیر می داند و می گوید: "همه سرمایه فکری و پشتوانه نظری موضوع حجاب در طول سالهای کتاب" مسئله حجاب" شهید مطهری بود و کسی بدنی نیندیشید که اولا چنینی موضوعاتی نیزا به تازه سازی و نوآوری متمر و مداوم و تولید مجدد در قالبهای گوناگون دارند و ثانیا آنچه شهید مطهری را از دیگران متمایز می کرد تنها توش و توان فکری و عملی او نبود، بلکه شجاعت و جسارت مخلصانه ای بود که از واقع بینی او ناشی می شد."
 
وی تأکید می کند: "اهمیت و ارزش کار بزرگ استاد علامه شهید مطهری نه تألیف کتاب" مسئله حجاب" بل این بود که او برای تأمین هدف الهی خود حاضر بود با مجله " زن روز" مکاتبه کند و برای این مجله مقاله بنویسد- و کسی اگر حتی از ظرایف موضوع مطلع نباشد می تواند تصور کند که حتی نام چنین مجله ای در زمان طاغوت برای یک شخص مجتهد و روحانی و عالم دینی حوزوی چه حساسیت و معنایی داشته است- و این چیزی است که بعد از انقلاب رخ نداد و ادامه پیدا نکرد..."

کتاب" حجاب بی حجاب"با هشت مقاله به بررسی جنبه های اجتماعی و فرهنگی حجاب پرداخته است و در بخشهای پایانی ، نویسنده با بررسی حجاب اسلامی با توجه به مد روز، ضمن انتشار تصاویری به معرفی یکی از مؤسسات موفق در طراحی و تولید حجاب اسلامی برای دختران نوجوان در بیروت می پردازد.
 
کتاب" حجاب بی حجاب" در شمارگان 1000 نسخه و در 107 صفحه از سوی انتشارات "آرما" به قیمت 4 هزار تومان منتشر شد.
کد مطلب 1570332

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