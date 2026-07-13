به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، محمد عبدالسلام سخنگوی جنبش انصارالله و رئیس هیئت مذاکره کننده دولت صنعا گفت: رژیم سعودی بدون هیچ حقی، سلسله حملات هوایی را به فرودگاه بینالمللی صنعا انجام داد که نقض آشکار حاکمیت یمن و نقض بزرگ توافق آتشبس ۲۰۲۲ بود.
وی افزود: این تجاوز نظامی وحشیانه و مستقیم عربستان سعودی به تاسیسات حاکمیتی مانند فرودگاه بینالمللی صنعا، ادامه تجاوز قبلی این کشور است که با هدف قرار دادن همین تأسیسات در سال ۲۰۱۵ آغاز شد. این تجاوز، نیات واقعی این رژیم را که پشت محاصره تحمیلی یمن است، آشکار میکند و نشان میدهد که این رژیم، یک رژیم متجاوز است که به صلح با همسایگان یمنی خود اعتقادی ندارد، بلکه خواهان همسایهای مطیع و بدون قدرت تصمیمگیری، استقلال یا حاکمیت است.
وی افزود: از زمان توافق آتشبس، بارها از رژیم سعودی خواسته شده است که نقشه راه را به سرعت اجرا کند، اما این رژیم همچنان به تعلل خود ادامه داده و تمام راهحلها برای بازگشایی فرودگاه بینالمللی صنعا را رد کرده و از انجام مسئولیتها و تعهدات خود در چارچوب توافق صلح خودداری میکند. بنابراین، ما رژیم سعودی را کاملاً مسئول این تجاوز جدید میدانیم و آن را بیپاسخ نخواهیم گذاشت، زیرا دفاع از خود، میهن و مردم یک وظیفه دینی، ملی، اخلاقی و انسانی و حقی مشروع است که توسط شریعت اسلامی و قوانین بینالمللی به رسمیت شناخته شده است.
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