به گزارش خبرنگار مهر، جواد بلندی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران بر ضرورت نظارت بیوقفه بر فرآیند تخصیص و مصرف سوخت تأکید کرد و گفت: هرجا نظارت دستگاههای متولی ضعیفتر باشد، امکان بروز انحراف در مصرف سوخت وجود دارد؛ از این رو پایش، راستیآزمایی و بازدیدهای میدانی بهصورت مستمر در دستور کار قرار دارد.
وی با اشاره به فرآیند تخصیص سوخت به واحدهای مصرفکننده، افزود: فرآوردههای نفتی بر اساس تأیید دستگاههای متولی در اختیار واحدها قرار میگیرد، اما پس از تخصیص نیز باید میزان مصرف واقعی و موجودی مخازن بهطور مستمر کنترل شود.
بلندی خاطرنشان کرد: در برخی موارد مشاهده شده که اطلاعات ثبتشده با موجودی واقعی مخازن مطابقت نداشته است که این موضوع ضرورت تقویت نظارتها را بیش از پیش نمایان میکند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان با تأکید بر اینکه ذخیرهسازی سوخت مختص به فصل زمستان نیست، اظهار کرد: این فرآیند از ماههای گرم سال آغاز میشود و هماکنون ذخیرهسازی سوخت نیروگاهها و واحدهای تولیدی استان در حال انجام است و برخی صنایع نیز هماکنون از سوخت دوم استفاده میکنند تا در زمان اوج مصرف گاز طبیعی، هیچ مشکلی در تأمین انرژی واحدهای تولیدی ایجاد نشود.
بلندی با اشاره به ذخیرهسازی کامل سوخت در نیروگاه سلطانیه، گفت: تمامی صنایع و واحدهایی که نیاز به سوخت جایگزین دارند، در حال ذخیرهسازی هستند تا در فصل سرد با مشکلی مواجه نشوند.
وی ادامه داد: در جریان جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان، هیچ وقفهای در سوخترسانی استان زنجان ایجاد نشد. زنجان به دلیل قرار گرفتن در کریدور شمالغرب کشور از مناطق مهم سوخترسانی است و تأمین پایدار سوخت در این استان از اولویتهای شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی به شمار میرود.
کیفیت مطلوب جایگاهها و زیرساختهای توزیع
بلندی با اشاره به موقعیت ویژه استان زنجان در کریدور شمالغرب، خاطرنشان کرد: روزانه شمار زیادی از مسافران از محورهای مواصلاتی استان عبور میکنند و کیفیت خدمات جایگاههای عرضه سوخت، تصویری از استان زنجان در ذهن آنان ایجاد میکند. خوشبختانه جایگاههای استان از وضعیت مطلوبی برخوردار هستند و رضایت مسافران نیز این موضوع را تأیید میکند.
وی تعداد جایگاههای فعال استان را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ۷۳ جایگاه عرضه سوخت مایع، حدود ۴۰ جایگاه عرضه سوخت CNG، ۱۵۸ فروشندگی روستایی فرآوردههای نفتی و حدود ۱۵۰ دستگاه نفتکش وظیفه تأمین و توزیع سوخت در سطح استان را بر عهده دارند.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان با ارائه آماری از مصرف فرآوردههای نفتی در سهماهه نخست سال جاری، بیان کرد: مصرف بنزین در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته یک درصد افزایش داشته و مصرف نفتگاز نیز با رشد ۶ درصدی همراه بوده است. در مقابل، مصرف CNG حدود ۱۱ درصد کاهش یافته که از جمله دلایل آن کاهش تولید خودروهای پایه گازسوز و استقبال کمتر مردم از این سوخت است.
بلندی میانگین مصرف روزانه بنزین در استان را بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۸۰۰ هزار لیتر اعلام کرد و افزود: میانگین مصرف نفتگاز نیز بین یک میلیون و ۵۰۰ هزار تا یک میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر است که بخش عمده آن در حوزه حملونقل و ناوگان سنگین مصرف میشود.
تأمین نفت سفید برای ۶۵۰۰ خانوار صعبالعبور
وی به موضوع تأمین نفت سفید اشاره کرد و گفت: حدود ۶۵۰۰ خانوار در استان همچنان از نفت سفید استفاده میکنند. با وجود گازرسانی گسترده به روستاها، در برخی مناطق صعبالعبور هنوز امکان استفاده از گاز طبیعی فراهم نشده و تأمین نفت سفید این خانوارها بدون وقفه انجام میشود.
بلندی با اشاره به اجرای طرح کهاب در جایگاههای عرضه سوخت، خاطرنشان کرد: تاکنون ۲۴ جایگاه استان به سامانه کهاب مجهز شدهاند. این طرح با هدف جمعآوری بخارات بنزین، کاهش آلودگی هوا و حفظ محیطزیست اجرا میشود.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، تصریح کرد: چه در جنگ رمضان و چه در جنگ ۱۲ روزه، با وجود حملات دشمن به برخی زیرساختهای کشور، هیچگونه خللی در روند سوخترسانی استان زنجان ایجاد نشد و خدماترسانی مطابق روال عادی ادامه داشت. همکاران این مجموعه به صورت شبانهروزی در انبارهای نفت، ناوگان حملونقل و جایگاههای عرضه سوخت فعالیت میکنند و حتی در شرایط بحرانی نیز اجازه ندادند وقفهای در تأمین سوخت مردم ایجاد شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان با اشاره به تسهیلات جدید در حوزه کارت سوخت، اظهار کرد: از بهمنماه سال گذشته، امکان تولید کارت هوشمند سوخت در منطقه زنجان فراهم شده و تاکنون ۶۶۸۰ کارت صادر و تحویل متقاضیان شده است. این اقدام موجب کاهش قابل توجه زمان انتظار شهروندان برای دریافت کارت شده است.
بلندی در خصوص پدیده قاچاق سوخت، تأکید کرد: مقابله با قاچاق سوخت یک مسئولیت ملی است و تنها بر عهده شرکت نفت نیست. اختلاف قیمت سوخت ایران با کشورهای همسایه یکی از عوامل شکلگیری این پدیده است، اما شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی با اجرای بازرسیهای میدانی، راستیآزمایی مصرفکنندگان عمده و نظارت مستمر بر جایگاهها و واحدهای مصرفکننده، تلاش میکند از هرگونه انحراف در مصرف فرآوردههای نفتی جلوگیری کند.
وی خاطرنشان کرد: فرآوردههای نفتی سرمایه ملی هستند و حفظ و صیانت از آنها نیازمند همکاری همه دستگاهها و همراهی مردم است.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان با اشاره به الزامات پدافند غیرعامل، اظهار داشت: الزامات پدافند غیرعامل در تأسیسات نفتی به طور کامل رعایت شده و مخازن ذخیرهسازی فرآوردههای نفتی بر اساس استانداردهای ایمنی طراحی شدهاند تا در شرایط اضطراری، ایمنی لازم تأمین شود.
بلندی درباره وضعیت جایگاههای سوخت، گفت: در حال حاضر استان زنجان از نظر تعداد جایگاهها با کمبود مواجه نیست و دسترسی شهروندان به جایگاههای عرضه سوخت مناسب است. با این حال، حدود چندین جایگاه جدید نیز در مراحل مختلف احداث قرار دارند که بخشی از آنها در آینده نزدیک به بهرهبرداری خواهند رسید.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه زنجان به موضوع انرژیهای پاک اشاره کرد و گفت: توسعه انرژیهای پاک بهویژه انرژی خورشیدی از برنامههای مهم کشور است و روند استفاده از این انرژی نسبت به سالهای گذشته رو به رشد بوده، هرچند متولی اصلی این حوزه وزارت نیرو است.
وی درباره طرح اتصال کارت سوخت به شبکه بانکی نیز اظهار کرد: این طرح با هدف تسهیل خدمات به مردم و کاهش تعداد کارتهای مورد استفاده در حال بررسی است. زیرساختهای سامانه هوشمند سوخت از آمادگی لازم برخوردار است و هرگونه تصمیم در این زمینه پس از فراهم شدن زیرساختهای لازم در سایر دستگاههای مرتبط اجرایی خواهد شد.
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