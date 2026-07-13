به گزارش خبرگزاری مهر، اکبر کاوسیامید صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به بازدید اعضای شورای اسلامی شهر از روند راهاندازی دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان اظهار کرد: ایجاد و فعالسازی این دفتر در مرکز استان، بسترساز ارائه خدمات گسترده، سریع و بیواسطه به شهروندان در حوزههای گوناگون دیپلماتیک، کنسولی و تجاری خواهد بود.
وی با تشریح خدمات و کارکردهای کلیدی دفاتر استانی وزارت امور خارجه تصریح کرد: پیگیری مستقیم امور کنسولی شهروندان، صدور روادید، تسهیل فرآیندهای مهاجرتی و اداری بینالمللی و به طور ویژه، فعالسازی تفاهمنامههای خواهرخواندگی همدان با سایر شهرهای جهان و معرفی فرصتهای سرمایهگذاری صادراتمحور، از جمله ظرفیتهایی است که با استقرار این دفتر محقق میشود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر همدان با انتقاد از وضعیت فعلی بخش بینالملل در مجموعه مدیریت شهری خاطرنشان کرد: هرچند در چارت سازمانی شهرداری همدان، واحدی تحت عنوان «روابط عمومی و روابط بینالملل» پیشبینی شده، اما متاسفانه حوزه روابط بینالملل آن تاکنون غیرفعال و بدون خروجی ملموس باقی مانده است.
کاوسیامید استقرار دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان را راهکاری عملیاتی برای پویاسازی این بخش دانست و افزود: شهرداری همدان با تکیه بر ظرفیتهای دیپلماتیک این دفتر، میتواند تعاملات فرامرزی خود را ارتقا داده و حتی در زمینه تامین و خرید تجهیزات و ماشینآلات تخصصی مورد نیاز مدیریت شهری از بازارهای بینالمللی، از ظرفیتهای وزارت امور خارجه بهرهگیری کند.
عضو شورای اسلامی شهر همدان بر لزوم همکاری همهجانبه دستگاههای متولی برای بهرهبرداری هرچه سریعتر از این دفتر تاکید کرد و گفت: در راستای تسهیل امور شهروندان و کاهش مراجعات آنها به پایتخت، حمایت از ایجاد، تجهیز و تکمیل نهایی ساختمان دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه در همدان یک ضرورت انکارناپذیر است و شورای شهر نگاهی حمایتی به این موضوع دارد.
وی در پایان با اشاره به اینکه ایجاد دفاتر نمایندگی امور خارجه در مراکز استانها فراتر از یک اقدام تشریفاتی و اداری است، یادآور شد: هدف نهایی مدیریت شهری از پشتیبانی و کمک به راهاندازی این دفتر، خدمترسانی بیواسطه به مردم، رفع دغدغههای کنسولی و مهاجرتی شهروندان و در نهایت بهبود کیفیت زندگی و رونق اقتصادی کلانشهر همدان از طریق توسعه ارتباطات بینالمللی است.
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