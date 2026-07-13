دستور تسریع در ترخیص ۱۴۰۰ تن کالا در خوزستان صادر شد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی‌نسب ظهر امروز دوشنبه در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، از گمرک شادگان بازدید و روند ترخیص کالاهای موجود را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در انجام تشریفات گمرکی، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظفند در چارچوب قوانین و مقررات، با هماهنگی و همکاری لازم، از هرگونه تأخیر غیرضروری در ترخیص کالاها جلوگیری کنند تا از رسوب کالا، افزایش هزینه‌های صاحبان کالا و ایجاد اخلال در روند تأمین بازار جلوگیری شود.

دادستان شادگان گفت: در این بازدید، حدود ۱۴۰۰ تن کالای بلاتکلیف شامل لوازم یدکی خودرو، پارچه، لوازم آشپزخانه، لوازم موتورسیکلت و ابزارآلات مشاهده شد که با بررسی روند انجام تشریفات گمرکی، بر تسریع در ترخیص کالاها، رفع موانع اداری، جلوگیری از رسوب کالا و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید شد و به مسئولان ذی‌ربط دستور داده شد که با رعایت کامل قوانین و مقررات، اقدامات لازم را برای تسریع در ترخیص این کالاها انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: دادستانی در چارچوب وظایف قانونی خود بر روند ترخیص کالاها، رعایت حقوق فعالان اقتصادی و اجرای صحیح قوانین نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه قصور، ترک فعل یا تعلل غیرقانونی، اقدامات لازم مطابق قانون انجام خواهد شد.

در پایان این بازدید، مسئولان گمرک نیز گزارشی از وضعیت کالاهای موجود، روند ترخیص و موانع پیش‌رو، ارائه کردند و بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسریع در ترخیص کالاها تأکید شد.