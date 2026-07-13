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۲۲ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۲۴

دستور تسریع در ترخیص ۱۴۰۰ تن کالا در خوزستان صادر شد

دستور تسریع در ترخیص ۱۴۰۰ تن کالا در خوزستان صادر شد

اهواز ـ در بازدید دادستان عمومی و انقلاب شادگان از انبار گمرک این شهرستان، زمینه ترخیص ۱۴۰۰ تن کالا فراهم شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رضا علی‌نسب ظهر امروز دوشنبه در راستای صیانت از حقوق عامه، حمایت از تولید و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی، از گمرک شادگان بازدید و روند ترخیص کالاهای موجود را مورد بررسی قرار داد.

وی با اشاره به اهمیت تسریع در انجام تشریفات گمرکی، اظهار کرد: تمامی دستگاه‌های مسئول موظفند در چارچوب قوانین و مقررات، با هماهنگی و همکاری لازم، از هرگونه تأخیر غیرضروری در ترخیص کالاها جلوگیری کنند تا از رسوب کالا، افزایش هزینه‌های صاحبان کالا و ایجاد اخلال در روند تأمین بازار جلوگیری شود.

دادستان شادگان گفت: در این بازدید، حدود ۱۴۰۰ تن کالای بلاتکلیف شامل لوازم یدکی خودرو، پارچه، لوازم آشپزخانه، لوازم موتورسیکلت و ابزارآلات مشاهده شد که با بررسی روند انجام تشریفات گمرکی، بر تسریع در ترخیص کالاها، رفع موانع اداری، جلوگیری از رسوب کالا و حمایت از فعالان اقتصادی تأکید شد و به مسئولان ذی‌ربط دستور داده شد که با رعایت کامل قوانین و مقررات، اقدامات لازم را برای تسریع در ترخیص این کالاها انجام دهند.

وی خاطرنشان کرد: دادستانی در چارچوب وظایف قانونی خود بر روند ترخیص کالاها، رعایت حقوق فعالان اقتصادی و اجرای صحیح قوانین نظارت دارد و در صورت مشاهده هرگونه قصور، ترک فعل یا تعلل غیرقانونی، اقدامات لازم مطابق قانون انجام خواهد شد.

در پایان این بازدید، مسئولان گمرک نیز گزارشی از وضعیت کالاهای موجود، روند ترخیص و موانع پیش‌رو، ارائه کردند و بر لزوم هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ذی‌ربط برای تسریع در ترخیص کالاها تأکید شد.

کد مطلب 6886850

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